Prof. Dr. Yağcı önderliğinde hasta yakınlarına Çocuğum Özel Kampı ile yol gösterilecek

Zihinsel ya da bedensel engelli çocukların bakımını sağlayan ailelere doğru desteğin tedaviye olumlu etkilerinin de uygulamalarla öğretileceği proje, bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla basına tanıtıldı.

Toplantıya, proje kurucuları Prof. Dr. Yağcı ile kendileri de özel çocuklara sahip olan Ruhsal Gelişim Uzmanı Saba Deniz Uzun ve Yoga Uzmanı Ela Şeker katıldı.

Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, "Zihinsel ya da bedensel engeli olan veya kanser gibi ağır süreçlerden geçen çocukları bulunan hasta yakınlarının ruh ve beden sağlıklarını korumalarına, dengelemelerine, hastalıkla mücadele ederken duygu durumlarını kontrol altında tutabilmelerine destek olmak üzere projelendirilen Çocuğum Özel Kampı, hasta yakınlarına profesyonel yol haritası çizerek, uygulamalarla yol gösterecek." diye konuştu.

Ebeveyndeki değişimin hasta üzerinde mucizevi dönüşümler oluşturabildiğine işaret eden Yağcı, şu bilgileri verdi:

"Kamp süresince sağlıklı ve hasta çocuklar için beslenme disiplinin nasıl olması gerektiği, bu konuda yapılan hataların neler olduğu gibi konularda da eğitimler verilecek. Beslenme disiplini her hasta veya özel çocukta farklı olabilmektedir. Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarda sindirim sisteminin aşağıya doğru itici fonksiyonları zayıftır. Yani yemek borusu gelen besini mideye iletmekte zorluk çeker. Aynı şekilde bağırsak da dışkıyı anüse doğru iletmekte sıkıntı yaşar. Bu nedenle reflü, hazımsızlık ve kabızlık sık görülür. Kampımızda bu gibi benzeri konuları çözümleri ile anlatacağız."

"Hasta yakınlarının genel ruh hali değişkendir"

Ruhsal Gelişim Uzmanı Saba Deniz Uzun da doğum esnasında sıkışma yaşayarak serebral palsi olan ve buna bağlı mikrosefalisi gelişen oğlu Çağatay'ın hikayesini anlattı.

Uzun, kamp süresince vereceği eğitimleri anlatarak, "Hasta yakınlarının genel ruh hali değişkendir, suçluluk, yetersizlik, kaybetme korkusu, yarın endişesi taşırlar sıklıkla. Uzun süren hastane süreçlerinin yarattığı yüksek stres ile mücadele ederler. Bu durumlarla baş edebilmek dengede kalabilmek için herkesin kullandığı yöntem kendine özel olmalıdır. Öncelikle 'Çocuğum iyi olursa mutlu olabilirim.' duygusuna kapılan ebeveyni, hayattan keyif almaya izinli olduğu gerçeğine yöneltebilmeliyiz." diye konuştu.

Projede yoga teknikleri hakkında eğitim verecek Yoga Uzmanı Ela Şeker de yine bir hasta yakını olarak deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Şeker, yoganın fiziksel ve ruhsal öneminden bahsederek, uygulanacak yoga derslerinde hareketli ve hareketsiz meditasyon teknikleriyle zihinsel rahatlama, nefes farkındalığı egzersizleri ve yoga uygulamalarıyla olası beden ağrılarında rahatlama, güçlenme ve daha sağlıklı bir uyku ve belki de en önemlisi tolerans eşiğini artırmaya yönelik sinir sisteminde gevşeme odaklı eğitimlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiye "http://cocugumozel.org" adresinden ulaşılabilecek.