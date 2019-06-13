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Prof. Dr. Yaşar Bayındır: 'Önlem alınmadığı için her yıl 1 milyar insan viral hepatit yüzünden hayatını kaybediyor'
Prof. Dr. Yaşar Bayındır, dünyada her yıl 2 milyar insana viral hepatit virüsü bulaştığını ifade ederek önlem alınmadığı için 1 milyar insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Yaşar Bayındır: 'Önlem alınmadığı için her yıl 1 milyar insan viral hepatit yüzünden hayatını kaybediyor'
13 Haziran 2019 - İHA
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Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlar viral hepatit virüsüne karşı uyarıldı. 

Hepatitin akciğere zararlarını anlatan ve insanların bunu ufak sorunlar olarak görüp önlem almadıklarını belirten Prof. Dr. Fehmi Tabak, “İnsanların bununla ilgili önlemini uzmanlara başvurarak alması gerekiyor. Sıra sıra bu tür konferanslara katılmalılar. Bu hastalık kolay kolay fark edilemeyen, belirtiler yok denilecek kadar az oluyor. Türkiye'de 18 yaş üstü yetişkinlerde her 3 kişide gözlenebilen bir hastalık ve insanlar bununla ilgili detaylı bilgi edinmedikleri için çok kişi hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı. 

 

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Prof. Dr. Rahmet Güner ise “Yaşar hocanın misafirliğinde burada olmak çok mutluluk verici. Hepatitler hakikaten hocamın da bahsettiği gibi sessiz gitmesi herhangi bir belirti vermemesi ama sonuçların ağırlığı ile aslında hepimizin çok yakından ilgilenmesi nasıl korunacağımızı, nasıl önlem alacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gereken bir konu. Buraya geldiniz bizle zamanı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz” diyerek alınacak önlemlerden bahsetti. 

Viral Hepatitler bitti iddialarına açıklama: Bitmiyor yeni hedefler var 

Prof. Dr. Yaşar Bayındır da dünyada 2 milyardan fazla insana bu hastalığın bulaştığını ve hiçbir önlem almadıkları için yarısından çocuğunun bu yüzden hayata gözlerini yumduklarını belirtti. 

Konferansa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) yetkilileri, Prof. Dr. Rahmet Güner, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve vatandaşlar katıldı. 

Anahtar Kelimeler:

viral hepatit yasar bayindir hepatit c hepatit b hepatit

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.06.2019 08:28:50
MİLYAR (BILLION ) yerine MİLYON (MILLION) olmasın. Hani dünya nüfusu 7 milyar ya, 8-10 senede insanlığın sonu hepatitten gelmesin.
People
0
2) Dilruba (Hekim)
13.06.2019 23:15:44
Hepatitin "akciğere'' değil "karaciğere" etkisi olacak.
People
0
3) ÖLÜYORUZ (SON SÜRAT)
13.06.2019 18:17:01
her yıl 2 milyar insana viral hepatit virüsü bulaştığını ifade ederek önlem alınmadığı için 1 milyar insanın hayatını kaybettiği...

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