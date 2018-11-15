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Prof. Dr. Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı
GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Prof. Dr. Yeşim Erbil kardeşinin sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı
15 Kasım 2018 - DHA
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Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim."

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