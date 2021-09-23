Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddialarına yanıt: Olay yanlış yorumlandı

MEDİMAGAZİN- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı aile sağlığı merkezlerinde bebeklere ‘yanlışlıkla’ kızamık ve Hepatit B aşı yerine koronavirüs aşısı yapıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Kurugöl, NTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, Hepatit B aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Açıklamanın ardından Kurugöl'e tepki yağdı

Açıklamanın ardından Twitter'da #DrZaferKurugölTutuklansın ve #DenekDegilBebek etiketi açılırken, vatandaşlar Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamasının büyük bir suç olduğunu dile getirerek tepkilerini dile getirdi.

Aile Hekimleri Federasyonu'nundan açıklama

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, yaptığı açıklamada, "sağlık ocağında bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

Bu iddianın asla gerçeği yansıtmadığının altını çizen Eryazğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Eğer elinizdeki aşı ve sistemdeki barkod tutmuyorsa Bakanlıkça derhal bu konuyla ilgili soruşturma açılır. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır. Kaldı ki İzmir üzerinden de bu iddiayı araştırdık, bu yönde açılmış herhangi bir soruşturma da yok."

"Kimse bu aşıları karıştıramaz"

Eryazğan, aile hekimlerinin aşı konusundaki güçlü tecrübesine işaret ederek, "Bizler Aile Hekimleri olarak 20 yıldır aşı yapıyoruz, bebeklik dönemi aşılarının yüzde 98'i tarafımızca uygulanıyor. Kovid-19 aşıları ilk geldiğinde de Bakanlığımız bizleri davet ederek, aşıların nasıl yapılacağı konusunda eğitim vermemizi istedi. Böyle güçlü bir tecrübemiz de söz konusu. Kaldı ki Kovid-19 aşılarının rengi, şekli, şişeleri bile birbirinden çok farklıdır. Kimse bu aşıları karıştıramaz, zaten barkod sistemiyle de böyle bir şeyin olmasının imkanı yok." diye konuştu.

"Özür bekliyoruz"

Söz konusu iddianın aşı farkındalığı konusunda toplumu olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Eryazğan, şunları kaydetti:

"Bu iddia tamamen asılsız. Hocamızdan özür bekliyoruz. Başka bir konuyu anlatmak isterken konunun başka bir yöne çevrilmesi sonucu çok talihsiz bir açıklama olmuş. Biz insanları aşıya teşvik etmeye çalışırken toplumu olumsuz etkileyen böyle bir açıklamayla karşılaşmamız çok üzücü. Hocamızın bu açıklamasını düzeltmesini, bizlerden özür dilemesini istiyoruz."

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ise konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken böyle bir durumun mümkün görünmediğini söyledi.

Prof. Dr. Kurugöl iddialara yanıt verdi

Bir televizyon kanalına canlı bağlantıyla katılan Prof. Dr. Zafer Kurugöl iddialara yanıt verdi. Aşının İzmir'de değil, başka bir ilde hem Kovid hem de bebek aşılarının yapıldığı bir aile sağlığı merkezinde yaşanan bir karışıklık sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Olayın fark edilmesinin ardından adli kurumlar tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle çocuğun izlemlerinin Ege Üniversitesi'nde çok ciddi bir şekilde yapıldığı ve hiçbir olumsuz sonuç bulunmadığını ifade etti. Yanlış aşılamaya konu olan çocuğun hala kontrollerinin devam ettiğini ve bugün de kontrole geldiğini de ekledi.

Prof. Dr. Kurugöl, bu olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumların karalanmasının yanlış olduğunu söyledi. Aşılamada yapılan hatanın adli İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulduğunu ve Temmuz ayında soruşturma başlatıldığını da dile getirdi.

Olayın yanlış yorumlandığını dile getiren Kurugöl, bu olayın ne gizlendiğini ne de bilerek yapıldığını da sözlerine ekledi. Kurugöl ayrıca, akşam saatleri olduğundan yorgunlukla kendisini yanlış ifade etmiş olabileceğini söyleyerek herkesten özür diledi.