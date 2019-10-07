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Prof. Dr. Zehra Aycan: Çocuk endokrinoloji merkezleri multidisipliner yapıda olmalı
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Aycan, "Ülkemizde çocuk endokrinoloji merkezleri için diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyen ve psikolog kadroları mutlaka dolmalı ve ekip anlayışı içerisinde çocuklarımıza gereken destek sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı
Prof. Dr. Zehra Aycan: Çocuk endokrinoloji merkezleri multidisipliner yapıda olmalı
07 Ekim 2019 - AA
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Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Diyabet Çalışma Grubunca düzenlenen 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu'nun 3-5 Ekim tarihleri arasında bir otelde yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkan Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan'ın değerlendirmelerine yer verildi. 

Çocukluk çağı diyabetinin yüzde 90'dan fazlasının tip 1 diyabet olduğuna ve bu hastalığın tedavisinde insülin kullanımının hayatı önem taşıdığına işaret eden Aycan, tedavide doğru beslenme ve hareketli bir yaşam tarzının gerekli olduğunu aktardı. Aycan, şöyle devam etti:

"Çocukluk çağında diyabetle yaşamak kolay değildir ve bir hayat disiplini gerektirmektedir. Yeni doğan döneminden 18 yaşa kadar çocukluk çağı olduğunu düşünürsek her yaş grubunun farklı öne çıkan özellikleri de eklendiğinde diyabetle yaşamak daha da zorlaşabilmektedir. 2 yaşındaki bir oyun çocuğu ile 14 yaşındaki bir ergenin sorunları bambaşkadır."  

Çocukluk çağı diyabeti yönetiminde yalnızca hastane tedavilerinin yeterli olmadığını belirten Aycan, şunları kaydetti:

"Diyabeti ile her an yaşayan çocuğun yaşam alanlarına da dokunmak gerekmektedir. Diyabet hizmeti çocuk endokrinoloji uzmanı, diyabet eğitim hemşiresi, diyetisyeni, psikolog ve gerekli hallerde sosyal hizmet uzmanından oluşmaktadır. Diyabet yönetimindeki başarı nitelikli ve sayıca yeterli diyabet ekiplerinin oluşturulması ile mümkündür. Ülkemizde çocuk endokrinoloji uzmanlarının sayısı diyabet için yeterli olmakla birlikte diyabet eğitim hemşiresi, diyetisyen ve psikolog sayıları oldukça yetersizdir. Çocuk ve aileye yeterli eğitim verilmediğinde ve tüm yaşam alanlarında diyabetini yönetme ve becerisi öğretilmediğinde hayatı tehdit eden kan şekeri düşüklüğü veya aşırı yükselmesine bağlı diyabet koması yaşayabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde çocuk endokrinoloji merkezleri için diyabet eğitim hemşireleri, diyetisyen ve psikolog kadroları mutlaka dolmalı ve ekip anlayışı içerisinde çocuklarımıza gereken destek sağlanmalıdır." 

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