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Prof.Dr. Yiyit: Genç hastaların yoğun bakıma gidişleri az ama yoğun bakımda kalma süreçleri daha uzun
Prof. Dr. Nurettin Yiyit, acil servislere başvuru oranlarının yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Yiyit, “Şu an pandemi hastanelerinde yatan hastaların yaş ortalaması 40’lara kadar indi. Henüz aşılanmayan bu grubun yoğun bakımdaki tedavileri daha uzun sürebiliyor” dedi.
Prof.Dr. Yiyit: Genç hastaların yoğun bakıma gidişleri az ama yoğun bakımda kalma süreçleri daha uzun
08 Nisan 2021 10:29 -
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Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'nun haberi...

Türkiye, koronavirüs salgınında 3’üncü piki yaşarken acil servislere başvuru oranlarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul’daki 3 pandemi hastanesinin başhekimliğini yürüten Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Geçtiğimiz haftaya oranla ayaktan hastaneye başvuru sayılarımız yüzde 40 arttı” dedi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma, Çekmeköy Devlet ve Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin Başhekimi Prof.Dr. Yiyit, “Kasım ayında yaşanan vaka artışları ile bu dönem yaşadığımız süreç arasında ciddi bir fark var. Kasım ayında 65 yaş üstü hastaların yatışlarını yaparken, şimdi bu oran 40-60 yaş arası aşılanmayan hastalara indi. Genç hastaların yoğun bakıma gidişleri az ama yoğun bakımda kalma süreçleri daha uzun” diye konuştu.

BU ARTIŞ ANCAK TEDBİRLE DURABİLİR

Bu dönem yatarak tedavi olan ve yoğun bakımda tedavi gören vatandaşların Kasım ayına oranla daha az olduğunu kaydeden Yiyit, “Bu dalgada ayaktan başvuru sayısı çok ama bunun yatan hasta oranına yansıması kasım ayı kadar çok değil. Hastalığı orta ve ağır şekilde geçiren hastaların yatışı yapılıyor. Diğer hastaların takipleri evden devam ediyor. Birçok hastane kasım dalgasında aldığı hasta sayısının ancak yarısını kabul etti. Yatak doluluğu anlamında İstanbul’un yüzde 70’i geçtiğini zannetmiyorum. Vaka sayıları artmaya devam ederse sağlık sistemi tıkanacaktır. Bu süreci ancak tedbirlere durdurabiliriz” şeklinde konuştu.

YATAN HASTADA 40 YAŞA KADAR İNDİK

Yiyit, şunları aktardı: “65 yaş üstü aşılandığı için özellikle büyük yaşlı gruba koruma altına alındı. Artık daha genç popülasyon hasta oluyor. Şu an pandemi hastanelerinde yatan hastaların yaş ortalaması 40-60 arası. Henüz aşılanmayan bu grubun yoğun bakımdaki tedavileri daha uzun sürebiliyor. Yoğun bakıma yatan hasta sayısı artmıyor olsa bile, iyileşme süresi uzamaya başlıyor”. Aşılama ile 65 yaş ve üzerinin hastaneye yatış oranlarının çok düştüğünün altını çizen Prof. Yiyit, ayrıca “Yapılan aşılama ciddi sonuç verdi, artık sağlık çalışanlarımızı kaybetmiyoruz, hastalanma oranları çok düştü” dedi.

Vakalar 100 bine dayanacak

Günlük vaka sayısının 50 bine dayandığı görülürken, ağır hasta 2 bin 477 oldu. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, vaka sayılarının 100 bine kadar dayanabileceğini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Ne yazık ki olgu sayılarıyla beraber yoğun bakımda yatan hasta sayıları ve yaşam yitimleri de artmaya başladı. Şu anda günlük vakalar 50 bine yaklaştı. Aslına bakarsanız bu bizim tespit edebildiğimiz sayı. Yani asemptomatik olanlar toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve biz onları tespit edemiyoruz. Asemptomatiklerle beraber bu olgu sayılarının 80-100 bine kadar dayanacağını görebiliriz ve öngörebiliriz. Bu da bizim ciddi miktarda hasta yükümüz anlamına gelir” dedi.

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