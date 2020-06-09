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Prof.Dr.Ateş Kara'dan Aşı Takviminde değişiklik açıklaması
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapılmıştı. Prof.Dr.Ateş Kara konuyla ilgili açıklama yaptı.
Prof.Dr.Ateş Kara'dan Aşı Takviminde değişiklik açıklaması
09 Haziran 2020 16:54 -
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Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Haziranda 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldığı belirtilmişti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ateş Kara, sosyal medyaada güncel aşı takvimini paylaşarak şunları söyledi:

Çocuklarımızın aşı takviminde; ilköğretim birinci sınıfta uygulanan aşılar (kızamık-kabakulak-kızamıkçık ve difteri-tetanoz-boğmaca-çocuk felci aşıları) artık, aile hekimliği merkezlerinde ve 48. ayda uygulanacak. Sağlıklı gelecek için aşılanalım, antibiyotiği akılcı kullanalım.

İlköğretim 8. sınıftaki tetanoz ve difteri aşısı da 13. yaşta aile sağlığı merkezlerinde uygulanacak.

 

Sağlık Bakanlığı Aşı Takviminde değişiklik yaptı

 

Anahtar Kelimeler:

asi takvimi saglik bakanligi degisiklik ates kara

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