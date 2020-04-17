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Prof.Dr.Ercüment Ovalı: Biz ilaç bulmadık, bizimkisi sadece öngörü!
Dün akşamdan beri Prof.Dr.Ercüment Ovalı tarafından Covid-19 da acilen klinik araştırmalar başlamalı denilen dornaz alfa ilacı konuşuluyor
Prof.Dr.Ercüment Ovalı: Biz ilaç bulmadık, bizimkisi sadece öngörü!
17 Nisan 2020 16:13 -
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Prof.Dr.Ercüment Ovalı bilim camiasından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

-Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır: 16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.

-Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.

-Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.

-Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Saygılarımla.

Anahtar Kelimeler:

profdrercument ovali dornaz alfa

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