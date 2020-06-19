Prof.Dr.Kurtipek: Preop hastalarda PCR yapmak için 3 semptom zorunluluğu ameliyatları durma noktasına getirebilir

MEDİMAGAZİN-Covid-19 pandemi süresince tüm Türkiye’de elektif vakalar Sağlık Bakanlığının genelgesi üzerine durdurulmuştu. Bu sürede sadece acil vakalar ve kanser cerrahileri ameliyat edildi. O zamanki test sıkıntısı göz önüne alınarak bu vakalar sadece semptom sorgulaması yapılarak PCR testi yapılmadan ameliyata alınmıştı.

Haziran başında normalleşme dönemine girildiğinde ise tüm elektif vakaların ameliyatı için çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) elektif vakaların alınması için 21 Mayısta bir rehber hazırlayarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna iletti.

TARD Başkanı Prof.Dr.Ömer Kurtipek, Bilim Kuruluna elektif cerrahiler öncesi asemptomatik vakaların yakalanabilmesi ve personel bulaşının önlenmesi için son 5 günde yapılmış iki PCR yapılmasını önerdiklerini belirtti.

Amerikan Anestezi Cemiyetinin önerileri doğrultusunda Covid-19 pozitif hastalardaki cerrahilerin mortalitenin yüzde 20-40 arttığını bildiren çalışmaların yayınlandığını da hatırlatan Prof.Dr.Kurtipek Medimagazin'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu arada Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun çıkardığı genelge ile seçilmiş vakalarda tek PCR yapılabileceği belirtilmiştir. Bu vakalar majör cerrahi geçirecek vakalar, immün süpresif vakalar ve aerosol oluşturan vakalar olarak tanımlanmıştır. Bu uygulama devam ederken ve Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelge ortada dururken 17 haziran gecesi hasta giriş sisteminde yapılan bir değişiklik esnasında preoperatif hastaların kayıtlarının yapılamadığı durumu ortaya çıktı. Yakın temaslı şüphelilerin direkt PCR yapılmasının önüne geçmek için üç adet semptomunun olması ve sisteme girilmesi gerektiği uygulaması başlatıldı. Tüm Türkiye’deki elektif ameliyatlar bu nedenle durma noktasına gelmiştir. Bunun acilen çözülmesi hasta mağduriyeti önlemek için son derece önemlidir" dedi.