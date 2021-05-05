Prof.Dr.Mehmet Ceyhan: Aşı karşıtı kampanyanın ardında gıda takviyecileri var!

POSTA Gazetesi'nden Murat Çelik'in köşe yazısı...,

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a yönelik bazı iddialar ortaya atılıyor son dönemde. Adeta bir karalama kampanyasına dönüşen bu iddialara cevabını almak için dün kendisini aradım. İşte Prof. Ceyhan’ın olan bitene bakışı ve yanıtları:

GIDA TAKVİYESİ LOBİSİ

- Beni yıldırmaya çalışıyorlar ama ben onları okumuyorum bile. Bunlar yeni değil, daha önce de saldırdılar bana. Dikkate almıyorum...

- 40 senedir uğraşıyorum ve tanıyorum bunları. Biliyorum kim olduklarını. Bunlar gıda takviyesi firmalarıyla ciddi menfaat ilişkileri olan insanlar. Gıda takviyesi ürünleri öyle büyük bir pazar ki… Aşı pazarının onlarca katı büyüklüğünde bir pazar var o sektörde. Üstelik o alan Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde de değil. Tarım Bakanlığı denetliyor.

AŞI KARŞITI KAMPANYA

- Gıda takviyesi firmaları, o lobi, bu insanları görevlendiriyor. Bu insanlar bir şekilde aşıyla ya da aşıyı savunan insanlarla mücadele edecek ki o menfaatleri karşılansın.

- O takviye ürünlerinin çoğu “Bunu alırsanız hastalanmazsınız, bu sizi hastalıktan korur” sloganıyla pazarlanıyor. Halbuki, aşı dışında herhangi böyle bir yöntem yok. Yani bir gıda takviyesi alarak hastalıktan korunamazsınız.

- Bunun için de önce aşıyı kötülemeleri lâzım. Burada dertleri ben değilim; aşı. Ben 40 senedir aşı savunuculuğu yaptığım için bana saldırıyorlar.

- Bana yalanlarla saldıranlara bakıyorum. Hekim, sağlık mensubu, epidemiyolog ya da halk sağlığı uzmanı değiller. Ben öyle insanlarla tartışmaya girmem.

CEYHAN AILESİ

- Bir de aile meselesi var… Pfizer’dan Ceyhan soyadlı birini bulmuşlar. “Oğlu orada çalışıyor” diyorlar. Uzaktan yakından hiçbir ilgim yok bu kişiyle. Soyadım sebebiyle ben Ceyhanlıyım zannediyorlar ama ben Elazığlıyım. Amaç insanların zihninde şüphe uyandırmak ama son derece cahilce, çocukça şeyler bunlar.

- Benim dört evladım var. Büyük oğlum Türkiye Petrolleri’nde çalışıyor. Gemiyle doğalgaz arıyor. Kızım Bilkent mezunu. Tamamen kendi çabasıyla, çalışıp bursla Harvard’da doktora yaptı, şimdi ABD’de Cornelle Üniversitesi’nde moleküler genetikçi. Damadım da öyle. Diğer iki evladım ABD’de doğdu, orada okudular. İkizler… Onlar da şimdi üniversiteye başlayacaklar.

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