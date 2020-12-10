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Prof.Dr.Mehmet Ceyhan: Bir mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim
İki gün önce canlı yayında mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan: Bir mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim
10 Aralık 2020 11:17 -
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te bir programa katılmıştı.

Canlı yayın sırasında bir anda rahatsızlanarak yayından ayrılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ceyhan’ın mide kanaması geçirdiği belirlenerek, gerekli müdahaleler yapıldı.

Sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Ceyhan, kendisinin iyi olduğu belirtti.

Mehmet Ceyhan'ın bir fotoğrafla birlikte yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla."

Anahtar Kelimeler:

prof dr mehmet ceyhan

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