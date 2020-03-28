Prof.Dr.Mehmet Ceyhan tabloyu yorumladı: Vakalar 40-50 bin olursa kontrol çok zor olacak

Prof. Dr. Ceyhan, ''Daha önceki rakamlara da baktığımız zaman, aşağı yukarı başından beri günlük 2'nin katları şeklinde logaritmik bir artış var. Yani, bu gidişatta önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Eğer vaka artışları böyle giderse 2000, 4000 şeklinde rakamlarla karşılaşacağız. Bu tabii bize açıkçası alarm veriyor.'' ifadelerini kullandı.

Prof.Dr.Ceyhan şu şekilde devam etti:

"Bu şu demek; bu işin kotarılmasında, yani salgının kontrol altına alınmasında devletin koyduğu kuralların yanında, bu kuralların uygulanması, halk tarafından uyulması, kurumsal tedbirler, belediyelerin alacağı tedbirler, medyanın rolü bunların hepsi çok önemli. Ama benim gözlediğim özellikle sıkıntıyı halkın bu tedbirlere uymasında yaşıyoruz. Zaten tablo gösteriyor, bize bir de şu mesajı veriyor bu rakamlar. Eğer böyle devam ederse iş çok daha zor noktalara gidebilir ve kontrol etmekte zorluk çekebiliriz. Bugünler çok önemli, eğer bugünlerde bu tedbirlere ciddi şekilde uymazsak, bundan bir süre sonra, rakamlar 40 bin 50 bin olduktan sonra, ülkenin geneline de yayıldığını dikkate alırsak, çok daha zor kontrol edeceğiz. Çok daha gayret harcamamız gerecek, mali ve fiziki anlamda zorluk çekeceğiz. Artık bir şekilde halkın bu tedbirlere uyması için bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor tablo"

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA NEDEN KRİTİK?

14 günlük kritik periyot ayrı bir nedenle önemli. Ben özellikle kontrol için yapılacaklar ve bu yapılacaklara uyum konusunda 1 hafta çok önemli demiştim. Bu 14 gün bunun sonuçlarını görmek için onunla birlikte önemli olan bir dönem. Açıkçası çok geç kalmadan, bu birkaç gün içerisinde ciddi bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım. Ben özellikle halk tarafından bakarak söylüyorum.

Tabii, karantina aslında bazen izolasyon ile karıştırılıyor. İzolasyon biliyorsunuz bir kişiyi o hastalığın bulaşma yoluna bakarak, onu etrafına bulaştırmaması için alınan tedbirler demek. Karantina ise temaslılara uygulanacak izolasyon demek, yani muhtemel temas etmiş hastayla, virüsü taşıma ihtimali olan insanları solunum yoluyla yaymasını önleyecek şekilde toplumla ilişkisini kesmek demek. Tabii burada örneğin bir şehirde insanların çoğunun bu virüsü taşıdığını düşünüyorsanız, o şehrin ilişkisini kesersiniz. Burada en önemli grup hastayla temas edenler.

Ben bugün Bakan beyin konuşmasını da dinledim, bir defa o çok önemli. Tespit edilen hastanın temaslıların en kısa sürede tespit edilip, daha fazla insanla temas etmesini önlemek için alınacak tedbirler önemli. Aslında bu tedbirler alınıyor tabii ama buna bir şekilde hem etkinliğini artırmak lazım hem de halkın uyumunu artırmak lazım. Kendi gönlümüzle yapmayacaksak bunu zorla bir şekilde yapmamız lazım. Vatandaşın şunu bilmesi lazım bunu başka bir güç yapamaz. Her şey vatandaşın elinde. Virüsün mutasyona uğrayıp bulaşılıcığını kaybetmesi çok küçük ihtimaller, bana bir şey olmaz düşüncesinden insanların vazgeçmesi lazım.