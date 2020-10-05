Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan 10 maddede salgının kontrolünde yapmamız gerekirken, yapmadıklarımız: R değil K değeri!

Ceyhan paylaşımlarında şunları kaydetti:

Salgının kontrolünde yapmamız gerekirken, yapmadıklarımız:

1) ORMANDAKİ TEK AĞAÇLARI DEĞİL, AĞAÇ KÜMELERİNİ ARAMALIYIZ: Salgının bazı yerlerde daha fazla artmasının ve ölüm oranınının yüksek olmasının C vitamini, D vitamini, genler veya BCG aşısı ile ilgisi yoktur. Bu durum o bölgedeki süper bulaştırıcıların sayısı ve süper bulaştırıcı ortamların yoğunluğuna bağlıdır.

2) TARAMALAR İLERİYE DEĞİL, GERİYE DOĞRU YAPILMALIDIR: Şu anda uyguladığımız ve yanlış olarak filiasyon diye adlandırdığımız temaslı taramasından çok, bulaştırana bulaştırana bakarak gerçek anlamda filiasyon yapmalı ve süper bulaştırıcılara ulaşmaya çalışmalıyız

3) Tek bulaşlarda çok gerekli değil ancak, KÜMELENMİŞ VAKALARDA KÜMEYE KATILAN BÜTÜN KİŞİLERE TEST YAPILMALIDIR: Orada pozitif bulunanların temaslıları da taranmalıdır

4) PCR test stratejimiz enfekte kişileri değil, BULAŞLARI YAKALAMAYA yönelik olmalıdır.

5) Kümelenmiş vakalarda her temaslıya test yapamıyorsak, farklı yöntemler izleyebiliriz. Örneğin ATIK SULARDA VİRUS BAKABİLİRİZ: Bir bakımevinde veya okulda virus negatif bulunursa, kişilerin tek tek taranmasına gerek kalmaz

6) SALGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEDE EN ETKİLİ YÖNTEM TOPLANMALARA SAYI SINIRLAMASI KOYMAKTIR: Belli sayıdan fazla kişinin bir araya gelmesini önlemeliyiz.

7) 3 K: Yüksek sayıda vaka riskini artıran en önemli 3 faktör: Kalabalık, Kapalı yer, Kontakt (temas). Özellikle konuşma ve şarkı söyleme aktiviteleri varsa.

8) R DEĞERİ DEĞİL, K DEĞERİ: R değeri, yani bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığı değeri, grip gibi homojen bulaşan salgınlarda yararlıdır, ancak COVID gibi 80/20 kuralı ile (bir kişi yüzlerce kişiye bulaştırırken, birçok kişi hiç bulaştırmaz) yayılan salgınlarda yararlı değildir.

9) K değeri birin ne kadar altında ise, bulaştıran kaynak sayısı o kadar azdır. K değeri düşük olan ülkelerde günlük vaka sayıları belli bir değere düştükten sonra, SALGININ YENİDEN ALEVLENME ŞANSI YÜKSEKTİR. Türkiye’de salgın düğün, taziye, askere uğurlama törenleri, bayramlaşmalar ile alevlenmiştir. O halde K değeri yüksektir

10) ÜLKEMİZDE SALGIN KONTROL FAALİYETLERİ SÜPER BULAŞTIRICILARI BULMAYA YÖNELTİLMELİDİR: Tek bulaşlar yerine, kümelenmiş vakalar peşine düşülmelidir