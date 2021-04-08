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Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan Futbol Federasyonuna: Ortopedist hekimlerle salgın kontrol etmeye kalkarsanız böyle olur!
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan "Kendinize bir Pandemi Kontrol Kurulu kurun. Bu Kurul karar versin. Kurulda epidemiyolog olsun. Ama ortopedist arkadaşlarla fizik tedavici arkadaşlarla salgını kontrol etmeye kalkarsanız böyle olur" dedi.
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan Futbol Federasyonuna: Ortopedist hekimlerle salgın kontrol etmeye kalkarsanız böyle olur!
08 Nisan 2021 13:27 -
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Ceyhan, Habertürk'te salgınla ilgili gelinen durumu değerlendirdi. Tam kapanmanın olmayacağını belirten Prof.Dr.Ceyhan geçtiğimiz Nisan ayındaki kapatma uygulamalarından "şu an çok uzattayız" dedi. 

Prof.Dr.Ceyhan şöyle devam etti:

Futbol Federasyonu kendi yaptığı yanlışlar yüzünden virüsü yaydı ve çok belirgin hatalar yaptı. Başından beri onlarla konuşuyorum. Kendinize bir Pandemi Kontrol Kurulu kurun. Bu Kurul karar versin. Kurulda epidemiyolog olsun. Ama ortopedist arkadaşlarla fizik tedavici arkadaşlarla salgını kontrol etmeye kalkarsanız böyle olur. Şimdi futbolculara aşı hakkı koydular. Futbolculara aşı yapmanın hiç bir anlamı yok. Futbolcular zaten hafif geçiriyor yada belirtisiz geçiriyor. 

 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcuların aşılama kapsamına alındığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

profdrmehmet ceyhan futbol federasyonu

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