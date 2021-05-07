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Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan kendisini hedef gösterenlere yanıt
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hakkında başlatılan kampanyaya yanıt verdi.
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan kendisini hedef gösterenlere yanıt
07 Mayıs 2021 16:16 -
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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüs salgını ve aşılama ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, '#MehmetCeyhanTutuklansın' etiketiyle paylaşım yapılması ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, "Beni şikayet edenler, sosyal medyada hakkımda yalan, iftira dolu haberler yazanlar, şunu bilsinler ki ben hiç dikkate almıyorum, yazdıklarını okumuyorum. 30 yıldır bunu yapıyorlar. Ben 30 yıldır aşının önemini, bilimsel yaklaşımın önemini anlatıyorum. Bundan zarar gördüğünü düşünen bir kesim varsa onların yazdıkları, söyledikleri çöp kadar önemli değil benim açımdan. Paniğe sevk etme meselesine gelirsek doğrular, panik yaratıyorsa ki o fikirde değilim. Tam tersine ben halka da direkt hitap etmeden, devlete de 'Şunları yaparsanız bu salgın daha kolay kontrol altına alınır', 'Şunlarla salgınla mücadele zarar görür' diye konuşuyorum" dedi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞ

Prof. Dr. Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildiğini de vurgulayarak, "Kasım ayında bir vatandaş, beni Antakya'dan CİMER'e şikayet etmiş. Yazısı geldi daha yeni, cevap yazdım. Çok enteresan, diyor ki 'Halkı paniğe ve korkuya sevk ediyor'. Örnek olarak da bir gazetede çıkan haberin fotokopisini eklemiş. O haberde ben şöyle diyorum; 'Kasım ayında vakalar azalmıştı, şunları yapmazsak biz 3'üncü dalgayı yaşarız, şunlar yapılırsa yaşamayız'. Şikayet edenin şanssızlığına bakın ki hemen arkasından çok büyük artış dalgası yaşamışız. Onun beni suçladığı şeyde belki benim dediklerim dikkate alınsaymış belki bu düzeyde yaşamayabilirmişiz. O yüzden hiçbir önemi yok benim için. Onların 30 yıldır çok organize saldırmalarına alıştım" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

profdrmehmet ceyhan

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