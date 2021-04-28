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Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan mutasyon uyarısı: Bugün 2,5 yaşında çocuk hastamı kaybettim
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgın ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Prof.Dr.Mehmet Ceyhan'dan mutasyon uyarısı: Bugün 2,5 yaşında çocuk hastamı kaybettim
28 Nisan 2021 10:25 - CUMHURİYET
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Mehmet Ceyhan, Erhan Ertürk'ün sunduğu Haber Global Ana Haber'de salgına ilişkin uyarılarda bulundu. 

Ceyhan "Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastaneden geldiğimde 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim" dedi.

TAM KAPANMA ÇARE OLACAK MI?

"Tam kapanmayı Çin dışında hiçbir ülke yapamadı. Tam kapanma, salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız" diyen Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Ancak alınan tedbirlerin eğer uygulanırsa. Bundan önceki alınan önlemlerde iş yerleri, esnek çalışma ve ev içi ortama ilişkin karar yoktu. Şimdiki tedbirlerde bu alınacaktır. Biraz da insanların ne kadar uyacağına bağlı. İnsanları ikna etmek lazım. Hedefimiz 5 bin vakaya düşmek değil, biz bu önlemleri 15 gün sonra göreceğiz. 18'inde de birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır. Salgın artış ve inişlerle seyreder. Aşılamada yüzde 70'e ulaşamadığımız sürece artış olur. Ancak toplumun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman biter. Aşıları risk guruplarına göre ayırabilseydik olabilirdi. İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak eninde sonunda mutasyona uğrar. Çok sayıda insan hastalanır ve kaybedilir."

"ÇOCUK VAKALARDA ÇOK SAYIDA ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son olarak şunları söyledi:

"Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim." 

Anahtar Kelimeler:

mutant virus mehmet ceyhan

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