Prof.Dr.Serkan Topaloğlu: Tetkiklerle ilgili düzenleme hekimlerin iş yükünü azalatacak

Prof.Dr.Serkan Topaloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘MR ve BT tetkikleri için yapılan düzenleme ile hastaların ve hekimlerin e-Nabız üzerinden tetkiklere erişiminin sağlanması, tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerin de sisteme dâhil edilmesi kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından memnuniyet vericidir’ dedi.

Uygulamanın gereksiz tetkiklerin, hastaların radyasyon maruziyetinin ve hekimlerimizin iş yükünün azaltılmasına yardımcı olacağını belirten Prof.Dr.Topaloğlu ‘Uygulama tanı ve tedavi süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacaktır. Benzer dijital uygulamaların gerekli diğer alanlar için de genişletilecek olması, sağlık hizmeti sunumunda teknolojiden en üst düzeyde faydalanmanın yanı sıra, hekim ve hasta memnuniyetini artırmak için de önemli bir adımdır’ dedi.