Prof.Dr.Tomris Özben EFLM başkanlığına seçildi

Barcelona'daki EuroMedLab Kongresi'nde 19 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Tomris Özben'in European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) başkanlığına seçildi.
Prof.Özben EFLM yönetim kurulunda 2020-2021 döneminde seçilmiş başkan olarak, 2020-2021 döneminde ise EFLM başkanı olarak görev yapacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN