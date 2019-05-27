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Prof.Dr.Tomris Özben EFLM başkanlığına seçildi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Tomris Özben European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) başkanlığına seçildi
Prof.Dr.Tomris Özben EFLM başkanlığına seçildi
27 Mayıs 2019 -
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Barcelona'daki EuroMedLab Kongresi'nde 19 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Tomris Özben'in European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) başkanlığına seçildi.

Prof.Özben EFLM yönetim kurulunda 2020-2021 döneminde seçilmiş başkan olarak, 2020-2021 döneminde ise EFLM başkanı olarak görev yapacak.

 

 

Anahtar Kelimeler:

eflm

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