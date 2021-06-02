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Profesör ve doçentler temel eğitimden muaf tutularak bilirkişi olabilecek
Adalet Bakanlığınca, bilirkişilik sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin, temel eğitimlerden muaf tutularak bilirkişi listelerine kazandırılacağı bildirildi.
Profesör ve doçentler temel eğitimden muaf tutularak bilirkişi olabilecek
02 Haziran 2021 11:55 - AA İsmet Karakaş
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ANKARA - Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılması, mevzuat ile uygulamadan kaynaklı sorunlarına denetim ve performans odaklı bir yaklaşımla çözüm bulunmasının hedeflendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, profesör ve doçent unvanına sahip kişilerin bilirkişilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla Bilirkişilik Kanununun 10'uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulacağı bildirildi.

Muafiyet kapsamındaki uzman kişilerin, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca duyurulacak usül ve esaslar çerçevesinde, bilirkişilik bölge kurulları tarafından başvurularının alınarak, bilirkişi listelerine kayıtlarının sağlanacağı kaydedildi.

Duyuruda, 24 Mayıs'tan itibaren Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla başvuruların alınmaya başlandığı, profesör ve doçent unvanına sahip olmayan kişilerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:

adalet bakanligi insan haklari eylem plani profesor docent

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1) murat 124 (kdbascvs)
02.06.2021 12:36:29
muaf olunan egitim de 18 saat teorik 6 saat pratik toplam 24 saat egitim.
People
0
2) Erdoğan GÜL (Uzman Doktor)
02.06.2021 12:36:02
Konusunda uzman olan profesyonellerin,sahada görevlerini icra ederken akademik titre ihtiyaçları yoktur,üniversitelerde eğitim amaçlı bilimsel aktivitelerde(araştırma,yayın,öğretim vs.) bulunacaklarsa gerek duyulabilir.
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