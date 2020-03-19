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Profesör virüs kaptığını açıkladı: Düzelince mücadeleye devam!
Profesör Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, koronavirüs olduğunu duyurdu
Profesör virüs kaptığını açıkladı: Düzelince mücadeleye devam!
19 Mart 2020 14:57 -
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İstanbul’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, koronavirüs olduğunu duyurdu.

İşte Tutluoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj

Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

Anahtar Kelimeler:

sosyal medya tip fakultesi covid

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