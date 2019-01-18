Profesöre 100 bin liralık dava: Hastanın göğsünde kapsül unuttuğu iddiası

Kanserli sol göğsü alınan B.Ö.E.'ye kemoterapi uygulandığı için takılan silikon protez çıkarıldı. Hastaya takılan silikonun aylar öncesinden çıkarılmasına rağmen halen iyileşmeyen göğsünün içinde yabancı bir cisim fark edildi. Başka bir hastanede çıkarılan cismin, daha önce takılan silikon protezin kapsülü olduğu iddia edildi. B.Ö.E., silikon protezi takıp daha sonra çıkardığı sırada kapsülü unuttuğu iddiasıyla Profesöre 110 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın reddini talep eden profesör ise, "Silikon kapsülünün unutulması mümkün değildir. Vücudun savunma sisteminin silikona karşı oluşturduğu bir bağ dokusudur." dedi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA