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Profesöre 100 bin liralık dava: Hastanın göğsünde kapsül unuttuğu iddiası
Hastasının göğsünde kapsül unuttuğu iddia edilen profesöre, 100 bin liralık tazminat davası açıldı
Profesöre 100 bin liralık dava: Hastanın göğsünde kapsül unuttuğu iddiası
18 Ocak 2019 - Sabah Ali Oktay
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Kanserli sol göğsü alınan B.Ö.E.'ye kemoterapi uygulandığı için takılan silikon protez çıkarıldı. Hastaya takılan silikonun aylar öncesinden çıkarılmasına rağmen halen iyileşmeyen göğsünün içinde yabancı bir cisim fark edildi. Başka bir hastanede çıkarılan cismin, daha önce takılan silikon protezin kapsülü olduğu iddia edildi. B.Ö.E., silikon protezi takıp daha sonra çıkardığı sırada kapsülü unuttuğu iddiasıyla Profesöre 110 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın reddini talep eden profesör ise, "Silikon kapsülünün unutulması mümkün değildir. Vücudun savunma sisteminin silikona karşı oluşturduğu bir bağ dokusudur." dedi.

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Anahtar Kelimeler:

kemoterapi silikon protez malpraktis

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