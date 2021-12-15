Prone pozisyonu, hastanede yatan COVID hastalarında sağkalımı artırıyor

MEDİMAGAZİN - Respiratory Care dergisinde yayınlanan entübe olmayan hastalarla ilgili çalışma, oksijen alımını ve klinik sonuçları iyileştirmenin bir yolu olarak COVID ünitelerinde yaygınlaşan bir uygulamanın önemli bir doğrulamasını sağladı.

Çalışmada oksijen tedavisi görürken sırtüstü kalanlara karşı prone (yüzükoyun) pozisyonunda yatırılan entübe olmayan COVID-19 hastalarının klinik sonuçlarını karşılaştıran 14 ayrı çalışmayı analiz etti.

Yüzüstü yatırılan hastalarda ölüm oranı yüzde 17,9 iken, olmayan hastalarda yüzde 25,7'lik bir ölüm oranı bulundu.