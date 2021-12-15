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Prone pozisyonu, hastanede yatan COVID hastalarında sağkalımı artırıyor
Geniş çaplı bir incelemeye göre, hastaneye kaldırılan ve oksijen tedavisi gören COVID-19 hastalarını yüzüstü pozisyonda yerleştirmek, hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde artırıyor.
Prone pozisyonu, hastanede yatan COVID hastalarında sağkalımı artırıyor
15 Aralık 2021 16:34 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Respiratory Care dergisinde yayınlanan entübe olmayan hastalarla ilgili çalışma, oksijen alımını ve klinik sonuçları iyileştirmenin bir yolu olarak COVID ünitelerinde yaygınlaşan bir uygulamanın önemli bir doğrulamasını sağladı. 

Çalışmada oksijen tedavisi görürken sırtüstü kalanlara karşı prone (yüzükoyun) pozisyonunda yatırılan entübe olmayan COVID-19 hastalarının klinik sonuçlarını karşılaştıran 14 ayrı çalışmayı analiz etti.

Yüzüstü yatırılan hastalarda ölüm oranı yüzde 17,9 iken, olmayan hastalarda yüzde 25,7'lik bir ölüm oranı bulundu.

 

Anahtar Kelimeler:

covid yogun bakim prone pozisyonu yuzukoyun yatma

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