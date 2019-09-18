Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi
Prof. Dr. Can Öbek, "Güncel öneri, 40 yaştan itibaren erkeklerin bir kan testi olan PSA'yı yaptırmaları ve belirli aralıklarla ürolog kontrolünde olmalarıdır." dedi
Prostat kanserinin tespiti için PSA testi önerisi
18 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eylül ayının "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" olması sebebiyle yazılı açıklama yapan Üroloji ve üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, dünyada yaklaşık her 4 dakikada bir erkeğe prostat kanseri tanısı konulduğunu söyledi. Öbek, hastalığın erken teşhis edilmesiyle son derece etkili sonuçlara ulaşılsa da asıl amacın prostat kanseri gelişimini önlemek olduğunu kaydetti.

Türkiye'de istatistiklere göre erkelerde ikinci sıklıkta tanı konan organ kanserinin prostat kanseri olduğunu vurgulayan Öbek, hastalığın erken evrelerinde genellikle belirti vermeyen bu kanserin ileri aşamada ortaya çıktığını belirtti.

Öbek, idrar yaparken zorlanma, sızı, bazen kanama, daha ilerleyen dönemlerde kemik ağrıları ve böbrek yetersizliği görülebileceğini dile getirerek, prostat kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.

"Prostat Kanseri Farkındalık Ayı"nın en büyük amacının da bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Öbek, şöyle devam etti:

"Güncel öneri, 40 yaştan itibaren erkeklerin bir kan testi olan PSA'yı (Prostat Spesifik Antijen) ve belirli aralıklarla ürolog kontrolünde olmalarıdır. PSA prostat bezinden salgılanan bir enzimdir ve prostat kanserinde kanda normalden yüksek seviyede saptanabilir. Belirli aralarla PSA testi yaptırılması ve muayene olunması, hastalığın çok erken evrede tespitine olanak verir. Prostat kanseri şüphesi doğduğunda, prostat içerisinde kanser olup olmadığını belirlemek için biyopsi yapılır. PSA yüksekliği en sık şüphe sebebidir. Bu durumda bir prostat MR görüntülemesi yapılır. Prostat içinde şüpheli odak saptanırsa, bu odaktan örnekleme yapılmasına olanak veren akıllı biyopsi yöntemi uygulanır. Bu füzyon biyopsi yöntemiyle çok daha isabetli biyopsi yapılır."

Genetik geçiş önemli

Prof. Dr. Can Öbek, prostat kanseri seyrinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini, genellikle yavaş ilerlediğini belirterek, erken evrelerde üroloji olarak genellikle ameliyat tercih edildiğini belirtti. Öbek, ilerlemiş hastalarda ise ameliyat-radyoterapi ve ilaç tedavilerinin duruma göre bazen bir arada kullanılabildiğini kaydetti.

Prostat kanserinde genetik geçiş olduğunu, ailede bu kanser türüne yakalanan birey sayısı arttıkça, hastalığa yakalanma riskinin de arttığını dile getiren Öbek, "Böyle bir durum söz konusu ise yapılacak en akıllı yaklaşım, 40 yaştan itibaren düzenli PSA baktırmak ve ürolog kontrolünde olmaktır. Ürolog gerekli durumda hastayı genetik danışmanlık konusunda yönlendirir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

prostat kanseri can obek

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Prostat kanseri Can Öbek sağlıkta şiddet diş hekimi hava kirliliği plasenta Genel Sağlık-İş Zekiye Bacaksız Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği Erol Tavmergen Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sağlıkta şiddet sağlıkta şiddet Mustafa Girgin Fırat Üniversitesi Çağla Balo doktor maaşı Sri Lanka Abdi İbrahim Köksal Ülgen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Veteriner Sağlık Bölümü Murat Arslan alzheimer Türkiye Alzheimer Derneği Haşmet Hanağası tıp eğitimi ilaç şirketi Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü hasta güvenliği Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hekimi rektör cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ambulans 112 acil acil servis plastik cerrahi Elnara Mammadova Artvin Çoruh Üniversitesi Cihan Kara Kerem Coşkun elektronik sigara Linda Bauld Ege Üniversitesi Özlem Çakal Arslan Bursa Şehir Hastanesi dünya sağlık örgütü DSÖ TUS STS ÖSYM Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü acil servis Kahta Devlet Hastanesi ALES ÖSYM Tomris Türmen Dünya Sağlık Örgütü Ankara Tıp Fakültesi Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği Hasan Batırel rektör Onyedi Eylül Üniversitesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi İskenderun Teknik Üniversitesi karaciğer nakli Akdeniz Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.