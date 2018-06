Prostat tanısındaki standartlar tarih oluyor... Üroloji yeni bir boyuta taşınıyor

Tıp dünyasının en prestijli dergileri arasında bulunan "The New England Journal of Medicine"de Mart 2018 tarihinde yayınlanan bir makaleye dikkat çeken ve prostat kanseri tanısı ile ilgili yeni bir yaklaşımdan bahseden Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, “Bu makale prostat kanseri tanısına yaklaşımda standardın değişmesi gerektiğini ortaya koydu” dedi

28 Haziran 2018 - NTV