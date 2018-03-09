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Protein ve kas ilaçları kullanan milli sporcu antrenmanda öldü
Adana'da protein ve kas ilaçları kullanan milli sporcu Cengiz Aydoğan, antrenman yaparken hayatını kaybetti. 2012 yılında bilek güreşi müsabakasında Türkiye birincisi olan Aydoğan, önümüzdeki günlerde yine Türkiye genelinde yapılacak bilek güreşi turnuvasına hazırlanıyordu.
Protein ve kas ilaçları kullanan milli sporcu antrenmanda öldü
09 Mart 2018 -
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Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 2012 yılında bilek güreşi müsabakasında Türkiye birincisi olan milli sporcu Cengiz Aydoğan (39), önümüzdeki günlerde yine Türkiye genelinde yapılacak bilek güreşi turnuvasına katılmak için kendi spor salonunda antrenman yapmaya başladı. Aydoğan bir süre çalıştıktan sonra saat 14.00 gibi rahatsızlanarak yere düştü. Spor salonunun doktoru, Aydoğan'a müdahale etti ancak yeterli olmayınca olay yerine gelen ambulansla milli sporcu hastaneye kaldırıldı. Aydoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PROTEİN VE KAS İLAÇLARINA BAĞLI KALP KRİZİ

Doktor tarafından Aydoğan'ın ölümü şüphe uyandırınca, polis konuyu araştırmaya başladı. Polisin yaptığı araştırmada sporcunun protein ve kas ilaçları kullandığını, son zamanlarda fazla kilo aldığı için nefes almakta zorlandığını tespit etti. Ayrıca Aydoğan'ın önümüzdeki günlerde katılacağı müsabakalar için yoğun antrenman yaptığı da öğrenildi. Aydoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, burada yapılan ön otopside de Aydoğan'ın kesin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu, buna ise kullandığı protein ve kas ilaçlarının neden olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Ancak Aydoğan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin sonuçlarında ortaya çıkacak.

Cengiz Aydoğan'ın cenazesi Mıdık mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi. Kuzeni Mert Aydoğan ise kuzeninin yeni müsabakalara çok yoğun bir şekilde hazırlandığını, antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.03.2018 11:32:15
"Protein ve kas ilacı " ifadesinde İLAÇ var ama denetleme olmadığı anlaşılıyor. Pek çok etken madde ilaç yerine dozları azaltılmış olarak BESİN DESTEĞİ adı altında piyasaya sürülerek sıkı denetimlerden yakayı sıyırıyor. Yakında kaslı gözükmek için kaslarına yağ, jel enjekte eden insanları da görme ihtimaline karşı oturaklı düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
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