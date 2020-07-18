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Psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan kişinin 15 yıl hapsi istendi
İstanbul Maçka Parkı'nda laf atma iddiasıyla yaşanan dehşet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan kişinin 15 yıl hapsi istendi
18 Temmuz 2020 12:42 -
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İSTANBUL-MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık,  Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

İstanbul'un göbeğinde doktorun boğazını kesti!


Olay, 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelmişti. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti. Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Emrah Danışman (32) Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı. 

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Emrah Danışman hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Emrah Danışman'ın elindeki bira şişesiyle Süleyman Dönmezler'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

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macka parki doktora siddet

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