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Psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaralayan sanığa 11 yıl hapis
Şişli Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl hapse çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaralayan sanığa 11 yıl hapis
17 Kasım 2021 17:05 - İHA
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Şişli Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanık yargılandığı davada, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapse çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul'un göbeğinde doktorun boğazını kesti!

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler'e kırık cam şişesiyle saldıran tutuklu sanık Emrah Danışman'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman, müşteki Süleyman Dönmezler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“Herkesin başına gelebilirdi”

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Süleyman Dönmezler, “Yaklaşık 2 sene önce hiçbir sebep yokken şişeyle saldırdı. Bir tartışma olmadı. Sadece yanımızdan geçen birine dikkatli baktım diye oldu. Muhtemelen beni artık ölmüştür diye bıraktı. Tampon yapmasalardı belki de yaşamayacaktım. Bu herkesin başına gelebilirdi. Başka kimsenin bunun başına gelmesini istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan kişinin 15 yıl hapsi istendi

“Beraatımı talep ediyorum”

Müştekiden özür dileyen sanık Emrah Danışman, “Hiçbir şekilde durup dururken saldırmadım. İlk tacizi onlar yaptılar. Ne oldu dediğimde, direkt tacizci damgasını yapıştırdılar ve bana saldırdılar. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim” şeklinde konuştu. Sanık avukatı, beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirirken, müşteki avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözünü sordu. Son sözü sorulan sanık, ‘pişmanım' dedi. Sanığı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapse mahkum eden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldıran sanık tahliye edildi

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Anahtar Kelimeler:

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