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Psikiyatri Kliniği sanat atölyesine dönüştü
MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde başlatılan proje kapsamında, koridor duvarlarına hastalar tarafından çeşitli resimler ve rengarenk figürler çizilerek sanat sokağına dönüştürüldü
Psikiyatri Kliniği sanat atölyesine dönüştü
25 Ekim 2018 -
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530 yataklı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde yatan hastalar, tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de tedavi ediliyor. Hastanede tedavi gören hastaların iyileşme sürelerine katkıda bulunmak ve terapi olmalarını sağlamak, hasta yakınlarına moral vermek ve bir yandan da hastanenin güzelleştirilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında psikiyatri servisinin koridorları renklendi. Servisin koridor duvarları, hastalar tarafından tuval olarak kullanılıyor. Hastaların yaptığı birbirinden güzel resim ve figürler görenlerin beğenisini kazanıyor.

Hastanede yatılı olarak tedavi gören ve duvarlara terapi amacıyla resim çizen bir hasta, "Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Duvarlara resimler çiziyoruz. Evler, ağaçlar, yapraklar figürleri çiziyoruz. Bu işle uğraşmak çok hoşumuza gidiyor" dedi.

YAŞAM KALİTELERİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Cengiz Cengisiz, resimlerin hastalar üzerinde terapi etkisi yarattığını söyledi. Hastaların bu tür etkinlikler sayesinde topluma uyumlarının yeniden sağlanması noktasında önemli rol oynadığını ifade eden Uz. Dr. Cengisiz, "Ruh sağlığı hastanemizde özellikle kronik psikiyatri hastalığı olan hastalarımıza ilaç tedavisinin yanında destekleyeci olarak rehabilitasyon hizmetlerine devam etmekteyiz. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'ne 8 usta öğreticimiz ve hastanemizde görevli ergoterapistle beraber bunu devam ettirmekteyiz. Rehabilitasyon hizmeti kronik psikiyatri hastalığı olan hastalarımızın, topluma entegrasyonu, kendilerinin toplumsal rollerinin yeniden sağlanması, yaşam kalitelerinin artması için gerekli olan bir aktivitedir. Biz de hastanemizde düzenli olarak bu tür tedavi yöntemlerini belli periyotlarla devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

"MOTİVASYONU ARTIYOR"

Hastaların duvarları boyamalarının güzel bir terapi yöntemi olduğunu vurgulayan Ergoterapist Cane Ceylan, "Burada hastaların ilaç tedavisine ek olarak rehabilitasyon biriminde hastaların servislerden taburcu olmaları sonrasında toplumda aktif yer alıp, entegre olabilmelerini amaçlıyoruz. Hastalar serbest zamanlarını değerlendirmek için rehabilitasyona geliyorlar. Hastaların kendi ilgilerine göre aktivite seçtiriyoruz. Daha sonra aktivite performanslarını değerlendiriyoruz. Bunu yaparken hastaya taburcu olduktan sonra dışarıda istihdam alanı da sağlanmış oluyor. Hasta rehabilitasyon bölümünde yaptığı herhangi bir ürünü taburcu olduktan sonra satma imkanına sahip oluyor. Hastalarımız burada duvarlara boyama yaparak mutlu oluyor. Çünkü burada kendi ilgi ve isteklerine göre aktiviteler seçiliyor. Motivasyonu artıyor. Hastanın bu aktivitelerle serviste de uyumu sağlanabiliyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ruh sagligi ve hastaliklari uz dr cengiz cengisiz

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6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.10.2018 11:07:11
Şehir içinde dolaşırken kamuya ait bölgelerde bahçe ve istinad duvarları , köprü ayakları, üstgeçit-altgeçit düz alanları görünce hep aklıma şu geliyor: etrafa yazı -resim çizmeye meraklı çocuklarımıza bir bilgilendirme yapıp , grafiti veya sanatsal resim açısından yapmak istedikleri projeleri belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirerek onay alıp , kendilerine izin verilen bölgelerde bunları yapmaları hem bu çocukların toplum içerisinde onure edilmesi hem de şehre güzellik katmaları açısından ne güzel bir proje olurdu.
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