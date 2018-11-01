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Psikiyatri uzmanı Başhekim doktor ve hasta sayısını 3 yılda 3 kata çıkardı
MARDİN'deki Derik İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 yıl önce göreve başlayan Başhekim Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir, 3 yılda hastanede yaptığı yenilikler ve bakılan hasta sayısında sağladığı artışlarla ilçe halkının sevgisini kazandı. Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi.
Psikiyatri uzmanı Başhekim doktor ve hasta sayısını 3 yılda 3 kata çıkardı
01 Kasım 2018 -
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5 OLAN UZMAN SAYISINI 14'E, HASTA SAYISINI DA 4 BİNDEN 18 BİNE ÇIKARDI

61 bin nüfuslu ilçeye hitap eden hastande görev başladığ dönemde bir çok birimin olmadığını tespit eden ve hastanenin ilk kadın başhekimi olan Dr. Demir, eksik birimlerin kurulması için harekete geçti. 3 yılda yaptığı çalışmalarla Derik Devlet Hastenesi'nin 32 yataklı kapasitesini 50'ye çıkaran Dr. Demir, 5 olan uzman doktor sayısını da 14'e çıkarmayı başardı. Son 3 yılda, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yetişkin yoğun bakım ünitesi, endoskopi ünitesi, diyaliz ünitesi, hastane bahçesinde kurulan prefabrik binada 16 odalı ek poliklinik hizmeti, ortopedi, kadın-doğum, çocuk, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi ve dahiliye birimlerini kuran Başhekim Dr.Leyla demir, daha önce ayda bakılan ve 4 bin olan hasta sayısını da 18 bine çıkardı.

ESNAFTAN DEMİR'E BAŞARI PLAKETİ

Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. Ziyarette konuşan Elitaş, 3 yıl öncesine kadar hizmet yetersizliğinden çoğu hastaların Kızıltepe, Mardin, Viranşehir hastanelerine gittiklerini ifade ederek, "Başhekimimiz sayesinde hastanemizin eksiklikleri tamamlandı. Eskiden ayda 4 bin hasta hastaneye gelirken, şimdi 18 bin hasta geliyorsa bu büyük bir başarıdır. Kendilerine ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Diyaliz ünitesi, ortopedi doktoru yoktu. Hastalarımızın memnnun olası bizleri de memnun ediyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

mardin derik ilce devlet hastanesi

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0
1) Ali karacay (Hekim)
01.11.2018 17:40:45
Ne günlere kaldık Allahım aklıma mukayet ol, ülkemde hasta sayısını artırmak bir başarı olarak görülüyor yahu bakkal dükkanımı yönetiyorsunuz nasıl bir anlayış bu...
People
0
2) muhtar (doktor)
01.11.2018 17:05:16
(doktor hanım başarılı belli ama) asıl başarı hasta sayısını azaltmak değil mi, nasıl bir zihniyetimiz var?
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