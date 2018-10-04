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Psikiyatri uzmanı doktoru öldüren zanlı 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı
BAHÇELİEVLER'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı dün hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Psikiyatri uzmanı doktoru öldüren zanlı 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı
04 Ekim 2018 - DHA
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Serhat Tunçdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na  getirildi. Tunçdemir, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli  Serhat Tunçdemir'in tutuklanmasına karar verdi.  Cezaevine gönderilen Serhat Tunçdemir'in  ifadesinde cinayeti gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. 

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