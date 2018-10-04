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Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman gözyaşları ile uğurlandı
İstanbul Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktorun eşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Gaziantep-Kilis, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tabipler odaları, meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı
Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman gözyaşları ile uğurlandı
04 Ekim 2018 - Habertürk
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İstanbul'da hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman'ın cenaze namazı Bahçelievler Mehmet Ülker Cami'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazı öncesi Hacıosman'ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane çalışanları, doktorlar, İstanbul Tabip Odası üyeleri ve Hacıosman'ın yakıları katıldı. Cenazeye katılanların bazılarının doktor önlüğü giydiği görülürken, bazılarının boynunda stetoskop olduğu görüldü.

Hacıosman, kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.

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