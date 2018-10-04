Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman gözyaşları ile uğurlandı

İstanbul Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Doktorun eşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bu arada Gaziantep-Kilis, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tabipler odaları, meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı

04 Ekim 2018 - Habertürk