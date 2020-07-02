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Psikiyatri uzmanı, 'koronavirüsle barış' konulu kitap yazdı: Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri
Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, “Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek, Korona Günlükleri” isimli kitabını okuyucularıyla buluşturdu.
Psikiyatri uzmanı, 'koronavirüsle barış' konulu kitap yazdı: Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri
02 Temmuz 2020 16:46 - MEDİMAGAZİN
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Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, koronavirüs dönemininde salgının getirdiği belirsizlikle başa çıkmanın önemini vurguladığı bir kitap kaleme aldı. Sungur, ''Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri'' isimli kitabında, pandeminin beraberinde getirdiği kaygı, korku ve endişeleri; olumlu tecrübelere dönüştürmenin farkındalığına dikkat çekti.

Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek-Korona Günlükleri isimli kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi:

Bir virüs gelir, bol planlı ve yetiştiremeyeceğimizden endişe ettiğimiz işlerle dolu yaşamlarımızda, bize zamanla yarışmanın anlamsızlığını öğreterek yaşamı yavaşlatır, hatta durdurur.

Bir virüs gelir ve hiçbir şeyin tek kişilik olmadığını, yaptığımız ve yapmadıklarımızla yalnızca kendi yaşamlarımızı değil, başkalarının yaşamlarına da dokunduğumuzu, hatta belirlediğimizi görmemizi sağlar. Bir virüs gelir ve belirsizliğin insan yaşamının kaçınılmazlarından birisi olduğu gerçeğiyle bizleri yüzleştirir ve belirsizlikle daha barışık yaşayabilmenin gerekliliğini öğretir.

Acı da aynen belirsizlik gibi insan yaşamının kaçınılmazlarından biridir. Acının kaçınılmaz olduğu bir dünyada,  acı çekmekten daha önemli olabilecek tek şey, acı çekmeye değer bir yaşam öyküsü oluşturabilmektir.

Koronavirüs, bizlere hayatlarımızı gözden geçirip  insan acılarında anlam bulabilme ve  yaşamın yalnızca iyiyi değil tüm duyguları hissedebilmekle ilgili olduğunu fark etme ve yeni yaşam öyküleri oluşturabilme fırsatı verir.

Anahtar Kelimeler:

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