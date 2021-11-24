Psikiyatrik bozukluklarla COVID mortalitesi daha yüksek

MEDİMAGAZİN -JAMA'da dün yayımlanan araştırma, belirli psikiyatrik bozuklukları olan kişilerin COVID-19 için pozitif test etme olasılıklarının daha düşük olmasına rağmen, yine de genel popülasyondan daha yüksek ölüm oranlarıyla karşı karşıya olduklarını gösterdi.

ABD'de yapılan araştırmaya göre; 2020'de genel nüfustaki %11,91 COVID-19 pozitiflik oranıyla karşılaştırıldığında, şizofreni veya duygudurum bozukluğu olan bireyler daha düşük pozitiflik oranları (her biri %9,86) görüldü.

Araştırmacılar, "Önemli psikiyatrik bozuklukları (şizofreni ve duygudurum bozuklukları) olan ve sosyal olarak daha içine kapanık hastaların virüse daha az maruz kalması olasıdır, bu da mevcut çalışmadaki daha düşük pozitiflik oranını açıklıyor" dedi. "Alternatif olarak, daha düşük pozitiflik oranı, gerçek bir enfeksiyon riskini değil, daha düşük test sayılarını yansıtacaktır."

Buna rağmen, psikiyatrik bozukluğu olanlar hala önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm oranı gördü. Spesifik olarak, testi pozitif çıkan şizofreni hastalarının demografik özellikler ve komorbiditeler için ayarlanmış bir modelde COVID-19'dan ölme olasılığı genel nüfusa göre yaklaşık dört kat daha yüksekti .