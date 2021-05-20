Psikiyatrist 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehdi Çelikyay evinin Fransız balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

68 yaşındaki psikiyatr İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyordu. Ve hava almak için geçtiğimiz günlerde evinin penceresine çıktı fakat iddiaya göre o anda yaslandığı Fransız balkonunun korkuluğu düştü.

Çelikyay'ın düştüğü nokta, yaşadığı sitenin bahçesiydi. 68 yaşındaki psikiyatr, olay yerinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene de İstanbul Tuzla’da 7. Katta battaniye silkeleyen bir kadın, Fransız balkonunun çökmesi üzerine 2 kat aşağıdaki bir evin balkonuna düşmüştü.

Onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşıysa, zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Uzmanlar Fransız balkonlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.