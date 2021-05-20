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Psikiyatrist 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti
İstanbul Bayrampaşa’da bir psikiyatr 3. Kattaki evinden düştü. 68 yaşındaki psikiyatrın düşme nedeni olarak yaslandığı Fransız balkonunun korkuluğunun çıkması iddia edildi. Uzmanlarsa Fransız balkonlarına karşı uyardı.
Psikiyatrist 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti
20 Mayıs 2021 09:44 - CNN TÜRK
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İstanbul Bakırköy'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehdi Çelikyay evinin Fransız balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

68 yaşındaki psikiyatr İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyordu. Ve hava almak için geçtiğimiz günlerde evinin penceresine çıktı fakat iddiaya göre o anda yaslandığı Fransız balkonunun korkuluğu düştü.

Çelikyay'ın düştüğü nokta,  yaşadığı sitenin bahçesiydi. 68 yaşındaki psikiyatr, olay yerinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene de İstanbul Tuzla’da 7. Katta battaniye silkeleyen bir kadın, Fransız balkonunun çökmesi üzerine 2 kat aşağıdaki bir evin balkonuna düşmüştü.
Onu kurtarmaya çalışan erkek arkadaşıysa, zemine düşerek hayatını kaybetmişti. Uzmanlar Fransız balkonlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

mehdi celikyay fransiz balkonu

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