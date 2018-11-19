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Psikiyatriye başvuran manik hastanın tetikleyicisi açıklandı: Antibiyotik
Bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerin mani ataklarını tetiklediği ortaya çıktı. Bu yüzden çevresine zarar veren bir kadın, polis eşliğinde Bakırköy’deki hastaneye kaldırıldı
Psikiyatriye başvuran manik hastanın tetikleyicisi açıklandı: Antibiyotik
19 Kasım 2018 - Milliyet Mert İnan
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İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü doktorları Cenk Kılıç ve Özlem Devrim Balaban, 29 yaşındaki bir hastalarının yaşadıkları üzerinden, antibiyotiğin bilinçsiz kullanımının yol açtığı sorunları gözler önüne serdi. Psikiyatri acil birimine çok konuşma, sinirlilik, saldırganlık şikayetleriyle başvuran genç kadının, mani atağı geçirdiği ve bu duruma antibiyotik kullanımının neden olduğu anlaşıldı.
 

‘Hezeyanları mevcuttu’

Milliyet Gazetesinde yer alan Mert İnan'ın haberine göre, literatürde özellikle damar yoluyla antibiyotik uygulamasını takiben ortaya çıkan mani benzeri psikiyatrik olgular bulunduğuna dikkat çekilerek hastanın yaşadığı durum şöyle anlatıldı: “Hezeyanları mevcuttu. Eşinden alınan bilgiye göre, ilk psikiyatrik başvurusuydu. Alkol ya da başka bir psikoaktif madde kullanımı olmadığı bildirildi. Oral antibiyotik kullanmaktayken, acil başvurusundan 2 saat sonra şikayetlerinin başladığı, çevreye zarar verici davranışları nedeniyle polis yardımıyla acil psikiyatri birimimize getirildiği bildirildi. Hastaya tedavi uygulandıktan
1 saat sonra şikayetleri gerilemiş, duygulanımı duygu durumu ile uyumlu hale gelmişti. Genel tıbbi sorunlardan hiçbiri yoktu. Hastanın acil servise gelmeden birkaç saat önce antibiyotik aldığını öğrendik. Zamansal olarak antibiyotik kullanımına bağlı yan etki olarak mani atağı geçiriyordu.”

‘Beyne zarar verebiliyor’

Dr. Atilla Bektaş şunları söyledi: “Bazı antibiyotikler belli durumlarda, kişide doğrudan nörotoksik etkiye neden olurken, beyne zarar verebiliyor. Çok sayıda ve tekrarlayan antibiyotik kullanımlarının kişide anksiyete ve depresyonda artışa neden olduğunu gösteren bilimsel kanıtlar var” dedi. Doç. Dr. Orhan Murat Koçak ise doğru antibiyotik kullanımının önemine dikkat çekerek, “Bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirebilecekleri yan etkiler unutulmamalı. Bu tür ilaçlar, hekim önerisiyle kullanılmalı. Yan etkiler olabilir ve bunların bazılarının önlenmesi mümkün olmayabilir” diye konuştu.

OLGU SUNUMU:

Anahtar Kelimeler:

antibiyotik prof dr mazhar osman ruh sagligi cenk kilic ozlem devrim balaban

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