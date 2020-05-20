Psikotarih 2020 özel konusu çıktı

Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Konulardan, Editörlüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD'dan Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK'ün yaptığı Psikotarih çıktı
Psikotarih, Travma ve Dissosiyasyon: Çocukluk Çağı Travmaları, Savaşlar ve Dissosiyasyonun Anamnezi
Ruhsal Travmanın Aktarımında Psikotarihsel Dinamikler
Psikotarih, Antropoloji ve Kültürel Psikopatoloji: Çocukluk Çağı Travmalarından Akıl Hastalığına Psikopatolojinin Tarihsel ve Kültürel Seyri
Psikotarihsel Açıdan Grup Dinamikleri ve Psikolojisi
Psikotarihte Lider Analizleri: Psikobiyografi
Dünyada ve Türkiye'de Psikotarihin Akademik Yansımaları
Psikotarihsel Bakış Açısıyla Psikosomatik Hastalıklar
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