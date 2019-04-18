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Pulmoner hipertansiyona damar geliştirici ilaç ile müdahale edildi
Pulmoner hipertansiyonu ameliyat edilemeyecek durumda olan 80 yaşındaki Şaziye Çetinkaya, akciğer damarlarını genişletici ilaç tedavisi ile sağlığına kavuştu
Pulmoner hipertansiyona damar geliştirici ilaç ile müdahale edildi
18 Nisan 2019 - AA
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Sağ akciğerinin tamamına yakınını tıkayan dev pıhtı nedeniyle pulmoner hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Şaziye Çetinkaya, ameliyat edilemeyecek durumda olmasından dolayı uygulanan akciğer genişletici ilaç tedavisi sayesinde büyük ölçüde sağlığına kavuştu.

Kalpten akciğerlerin temizlenmesi için giden kan basıncının yüksekliğine bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyonu, tanı konulamadığı ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Geçmeyen nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri nedeniyle günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan Şaziye Çetinkaya, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çetinkaya'ya yapılan tetkikler sonucu akciğer atardamarında kronikleşmiş dev pıhtıya bağlı pulmoner hipertansiyon tanısı konuldu. İleri yaş ve ek hastalıkları nedeniyle cerrahi operasyon için uygun bulunmayan Çetinkaya'ya akciğer damarlarını genişletici ilaç tedavisi uygulandı. 80 yaşındaki Çetinkaya, uygulanan tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

"Pulmoner hipertansiyon oldukça geniş bir hasta grubunu kapsar"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Öcal, akciğer tansiyonu ve tedavi yöntemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Akciğer tansiyonunda tanı konulamadığı durumlarda, sağ kalım oranının çok düşük olduğunu belirten Öcal, buna tam teşkilatlı merkezlerde ve ileri tetkiklerle tanı konulabildiğini söyledi.

Öcal, akciğer tansiyonunun belirtilerinin açıklanamayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonu) oldukça geniş bir hasta grubunu kapsar. Bunlar içerisinde bizzat doğuştan ya da sonradan gelişen kalp hastalıklarının yanı sıra, kronik akciğer hastalıkları ve romatizmal hastalıklar da vardır. Akciğer tansiyonu, dışarıdan ölçüm yapılabilecek bir ölçümle anlaşılamaz. Akciğer içerisindeki damarlarda tansiyon yükselir. Buna bağlı da bir nefes darlığı ve ciddi bir göğüs ağrısı ortaya çıkar. Akciğer tansiyonunun çok fazla alt grupları var. Akciğer damarlarının bizzat kendinden kaynaklanan grubun yanı sıra, kalp hastalıkları ya da kronik akciğer hastılıkları ile ilişkili akciğer tansiyonu mevcut. Ayrıca, akciğerde büyük pıhtıların damarların tıkaması ile oluşan bir akciğer tansiyonu tablosu da var ki buna kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) diyoruz." 

"Torunlara örgü örüyorum"

Akciğer tansiyonu hastası Şaziye Çetinkaya da sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çetinkaya, "Çok iyi hissediyorum. Nefes alıyorum, çocuklarımla her yere gidiyorum. Torunlarıma da oturduğum yerden örgü örüyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

pulmoner hipertansiyon saziye cetinkaya

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