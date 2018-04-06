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Pursaklar Devlet Hastanesi yakında hizmete girecek
Pursaklar ilçesinde, inşaatı tamamlanan Pursaklar Devlet Hastanesinin hizmete alınmasında sona yaklaşıldı.
06 Nisan 2018 -
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Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının yaz kış demeden büyük gayretlerle tamamlandığı aktarıldı.

İnşaatı tamamlanan hastaneye, Türk Bayrağı asılıp tabelalarının yerleştirildiği anlatılan açıklamada, hastane binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmesine de başlandığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz inşallah kısa bir sürede hizmete girecektir. Tıbbi cihazlar yerleştiriliyor, hastane birimleri oluşturuldu. Devlet Hastanemiz ilçemiz için hayırlı olsun. Buradan faydalanacak tüm hemşerilerim için de şifa kapısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Hastanedeki bazı çalışmaların halen sürdüğünü ifade eden Çetin, şu bilgileri paylaştı:

"İşçiler yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalıştı. Hastanemizin dış cephe kaplamaları bitti. İçeride tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı, ameliyathanelerin kapıları takıldı, asansörler yerleştirildi, bahçe duvarları yapıldı. Türk Bayrağımız ve hastane tabelası asıldı. İnce işçilik kısmı devam ediyor. Belediye olarak peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık."

Hastanede, kulak burun boğaz, dahiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı bölümleri, 7 ameliyathane, 1 sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar ve röntgen odaları yer alacak.

Modern bloklardan oluşan hastanede ayrıca çocuklar için de bir kreş yer alacak.

Anahtar Kelimeler:

pursaklar devlet hastanesi

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