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Putin açıklamıştı... Bugün tescil alan Covid-19 aşısının adı belli oldu!
Rusya tarafından bugün tescil aldığı ifade edilen aşının adının Sputnik V olacağı açıklandı.
Putin açıklamıştı... Bugün tescil alan Covid-19 aşısının adı belli oldu!
11 Ağustos 2020 18:10 - İHA
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Rusya tarafından bugün tescil aldığı ifade edilen aşının adının Sputnik V olacağı açıklandı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı.

Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi, kızıma yaptırdım

Putin, "Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" dedi. Aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.

Anahtar Kelimeler:

asi sputnik v putin rusya korona virus salgin

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