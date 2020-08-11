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Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi, kızıma yaptırdım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.
Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi, kızıma yaptırdım
11 Ağustos 2020 11:45 -
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ilk koronavirüs aşısını geliştirdiklerini duyurdu.

Putin, yakında toplu üretime başlamayı amaçladıkları aşının kendi kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38'e çıktığını, sonraki 37'ye düştüğünü ve kaldığını kaydetti:

"Aşının oldukça iyi çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum ve tekrar ediyorum; aşı gerekli tüm kontrolleri geçti."

Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü'nün geliştirdiği aşının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geçen ay sonlarında, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandırdığını söylemişti.

Aşının insanlı testlerinin iki aydan kısa bir sürede tamamlandığı belirtiliyor.

Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın aşı çalışmalarında hızlı davranmasına şüpheyle yaklaşıyor. (BBC TÜRKÇE)

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