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Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi tarafından tescil edilen yeni aşının adı "EpiVakKorona" olarak belirlendi.
14 Ekim 2020 16:24 -
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

Rusya uluslararası uçuşları arttırıyor

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler’e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

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