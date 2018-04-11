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Rahim ağzı kanseri taramalarında İzmir birinci oldu
- Sağlık Bakanlığı, serviks kanseri taramalarında hedef nüfusu 100 binin üzerinde olan iller arasında birincilik ödülünü İzmir Sağlık Müdürlüğüne verdi
11 Nisan 2018 -
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İZMİR (AA) - Serviks (rahim ağzı) kanseri tarama faaliyetlerinde hedef nüfusu 100 binin üzerinde olan iller arasında İzmir'in birinci olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından "1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası" kapsamında Ankara'da Kanserde Güncel Konular Toplantısı ve kanser taramasında en başarılı illere ödül töreni düzenlendi.

Törende Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü adına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı'ya serviks kanseri taramalarında hedef nüfusu 100 binin üzerinde olan iller arasında birincilik ödülü belgesi verildi.

Açıklamada, kanser hastalıklarının halen sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığı hatırlatılarak, Türkiye'de 81 ilde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) ciddi tarama çalışması yapıldığı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

rahim agzi kanseri

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