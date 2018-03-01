Rakamlarla dünyanın en büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesi 'Bilkent'

CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murad Bayar, inşaat aşaması büyük ölçüde tamamlanan ve açılış için geri sayıma başlanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te bugüne kadar kaydedilen aşamaları ve hastanenin tamamlandığında sunacağı hizmetlerle ilgili detayları Ankara’da düzenlenen bir basın buluşmasında paylaştı. Bayar şöyle dedi:

“CCN Yatırım Holding olarak mühendislik, satın alma ve inşaat (EPC) alanlarında sahip olduğumuz güç ve uzmanlıkla bu derece büyük ölçekteki bir projenin planlamasından, finansmanına kadar tüm aşamalarını başarıyla gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Şehir hastaneleri projelerinde yatırımcı olmanın yanı sıra alt şirketlerimiz olan CCN Sağlık, CCN Teknik, CCN Servis ve CCN Biyomedikal ve diğer çözüm ortaklarımızla birlikte birçok destek hizmeti sunuyoruz. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tüm sağlık hizmetleri ise devletimizin hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz almaya devam edecek” dedi. İnşaat çalışmaları 2015 yılının ikinci çeyreğinde başlayan; inşaat, teknik ve biyomedikal çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in resmi açılışı 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren aşamalı olarak gerçekleşecek."

“ULUSLARARASI STANDARTLARDA KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ EN BÜYÜK SAĞLIK PROJESİ”

Kamu-Özel İşbirliği projesi kapsamında 2015 yılının ikinci çeyreğinde inşaatı başlayan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in inşasında sona yaklaşmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Holdingin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Bayar: “890 milyon Euro tutarındaki finansmanı CCN Yatırım Holding tarafından sağlanarak, 2015 yılında finansman sözleşmesi imzalanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesidir” dedi.

“FİNANSMANINDAN GÜVENLİĞİNE KADAR CCN YATIRIM HOLDİNG VE ŞİRKETLERİMİZ SORUMLU”

Holding’in mühendislik, satın alma ve inşaat (EPC) alanlarında sahip olduğu güç ve uzmanlığın altını çizen Bayar sözlerine şöyle devam etti. “CCN Yatırım Holding olarak bu derece büyük ölçekteki projelerin, fizibilite ve arazi planlama aşamalarından finansmanına, kullanılacak modern teknolojilerin seçiminden, kurulumuna, yönetiminden laboratuvar hizmetlerine ve hatta güvenliğine kadar tüm aşamalarında sorumluluğu üstleniyoruz. Tüm bu hizmetleri ise CCN Yatırım Holding çatısı altında hizmet veren CCN Sağlık, CCN Teknik, CCN Servis ve CCN Biyomedikal şirketlerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızla birlikte sunuyoruz. Bu bütünsel hizmet paketi bizim farkımızı ortaya koyan en büyük üstünlüklerimizden biri. CCN Sağlık şirketimiz ile, laboratuvar, rehabilitasyon, görüntüleme, sterilizasyon ve hastane bilgi yönetimi sistemleri gibi önemli klinik destek hizmetlerini sunarken, CCN Servis ile ilaçlama, temizlik, güvenlik, çamaşırhane, idari ofis destek, atık yönetimi, yemek hizmetleri, otopark, hasta yönlendirme ve refakat, resepsiyon, yardım masası ve taşıma hizmetlerini veriyoruz. Planlama ve teknik alt yapı, lojistik ve satın alma faaliyetlerini CCN Biyomedikal ile, bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım, tekstil, mobilya ve mefruşat gibi destek hizmetlerini ise CCN Teknik ile sağlıyoruz. Uzmanlaştığımız alanlarda A’dan Z’ye verdiğimiz her hizmet bütüne katkı sağlıyor. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent proje yönetimi gücümüzün en güzel örneği olacak.”

“YATAK KAPASİTESİNDE DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK HASTANESİYİZ”

Toplantıya Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in rakamsal verileri ile devam eden Bayar, “Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Genel Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 9 ana binadan oluşuyor. Toplam 3.810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü gelen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te; 1.011 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabininin yer aldığı FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) merkezi, 38 yataklı diyaliz merkezi ve 10 yataklı iyot tedavi servisi bulunuyor. Ayrıca en modern teknolojilerle donatılan 7.400 metrekare alan üzerine kurulu laboratuvarlarda ve 17.500 metrekare alan üzerine kurulu görüntüleme hizmetleri alanlarında aynı anda yüzlerce tıbbi test ve görüntüleme işlemi yapılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tüm sağlık hizmetleri devletimizin hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini bugüne kadar olduğu gibi ücretsiz almaya devam edecek” dedi.

“HEDEFİMİZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK SAĞLIK YAPILARINDA İMZAMIZIN BULUNMASI”

Finansmanı ve tüm süreçleri aynı şekilde CCN Yatırım Holding tarafından karşılanan Kamu-Özel İşbirliğinin Türkiye’deki ilk örneği olan Mersin Şehir Hastanesi’nin çok iyi bir referans olduğunu belirten Bayar: “CCN Yatırım Holding olarak köklü geçmişimiz üzerinde yeni ve güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Sağlık alanındaki deneyimimiz, uzman kadrolarımız ve çok yönlü, nitelikli yatırımlarımızla ülkemize değer katmaktan kıvanç duyuyoruz. Mersin Şehir Hastanesi’nin ardından Ankara Şehir Hastanesi Bilkent de tasarımı, planlaması, finansmanı, mühendisliği, teknolojisi ve işletmesiyle ülkemiz için dünya ölçeğinde bir gurur kaynağıdır. Şu anda sağlık kampüsleri alanında yaptığımız yatırımların toplam büyüklüğü 2,5 milyar Euro’ya ulaştı. Hastanesi’nin ardından Ankara Şehir Hastanesi Bilkent de tasarımı, planlaması, finansmanı, mühendisliği, teknolojisi ve işletmesiyle ülkemiz için dünya ölçeğinde bir gurur kaynağıdır. Şu anda sağlık kampüsleri alanında yaptığımız yatırımların toplam büyüklüğü 2,5 milyar Euro’ya ulaştı.

Bu projelerin toplam kapalı alan büyüklüğü 2,7 milyon metrekare, toplam yatak kapasitesi ise 5.110 Kamu Özel İşbirliği modeli ile hayata geçirilen projelerde hedefimiz, sağlık kampüslerinin yatırımı ve yönetiminde en yetkin insan gücüne sahip olarak, 5 yıl içerisinde 10 bin yatak kapasitesine ulaşmak. Bunun için de mevcut sağlık yatırımları portföyümüzü yurtiçi ve yurtdışı büyük ölçekli projelere katma değer yaratarak geliştireceğiz” dedi.

RAKAMLARLA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT

Toplam Yatak Sayısı: 3.810 Genel Hastane Binası: 562 yatak, Kalp ve Damar Hastanesi Binası: 441 yatak, Nöroloji Hastanesi Binası: 506 yatak, Çocuk Hastanesi Binası: 599 yatak, Kadın Doğum Hastanesi Binası:542 yatak, Onkoloji Hastanesi Binası: 588 yatak, Ana Hastane Binası: 72 yatak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Binası:300 yatak, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Binası: 100 yatak, Medikal Gözlem Kliniği: 100 yatak

1 MİLYON 312 BİN 358 METREKARETOPLAM KAPALI ALANA SAHİP

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'in toplam arazi alanı 674.000 metrekare; Ameliyathane sayısı 131; Poliklinik ve destek odası sayısı 904 + 259; Yoğun Bakım ünitesi 696 yataklı; Diyaliz Merkezi 38 yataklı; Kemoterapi Merkezi 127 yataklı; Laboratuvar 7.400 metrekare; İyot Tedavi Servisi 10 yataklı; FTR Merkezi 65 tedavi kabini; Görüntüleme Hizmetleri alanı 17.500 metrekare; Sterilizasyon Hizmetleri alanı 9.200 metrekare; Otopark kapasitesi 6.918 araç; Çamaşırhane alanı 1.600 metrekare; Yemekhane alanı 2.500 metrekare olarak planlandı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Proje yönetiminden finansmanına, dünya çapında bir başarı hikayesi olan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, bugüne kadar birçok prestijli ödüle layık görüldü. Bonds&Loans Turkey Awards tarafından 2015 yılında 100 aday arasında En İyi Altyapı Finansmanı Ödülü’ne, ayrıca Yılın En İyi Proje Finansmanı ve Yılın En İyi Sendikasyon Kredisi kategorilerinde ikinciliğe değer bulundu. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent böylece ödül organizasyonunda aday olduğu 3 dalda da ödül kazandı. Project Finance International (PFI) Awards tarafından da, Ortadoğu ve Afrika kategorisinde Yılın Anlaşması Ödülü’ne değer bulunan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent ayrıca şu ödüllere de layık görüldü: Ödüllerin bazıları şöyle: Partnership Awards 2016: En İyi Sağlık Projesi Gümüş Ödülü, World Finance 2016: Yılın Sağlık Hizmeti Sözleşmesi, EMEA Finance Project Finance Awards 2015: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da En İyi Sağlık Hizmeti Anlaşması, Orta ve Doğu Avrupa'da En İyi Toplumsal Gelişme Anlaşması.