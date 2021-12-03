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Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti
Nevşehir Devlet Hastanesi’nde bir kişi, randevu sırası dolduğu için zihinsel engelli oğlu muayene edilmeyince Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş’i darbetti.
Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti
03 Aralık 2021 16:24 - DHA Ahmet KORKMAZER
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Zihinsel engelli oğlu İsmet’i (20) muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne giden Ahmet C., sıra almak istedi. Ancak sıranın dolduğu belirtildi. Bunun üzerine Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş’e tepki gösterip yumruk attı. Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneş’in üzerindeki kıyafetleri yırtıldı. Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, “Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101’inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı ‘sizleri boşuna dövmüyorlar diye’ çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darp edilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

nevsehir devlet hastanesi randevu sirasi dermatoloji uzmani

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13
1) Hüsnü mübarek (Uzman)
03.12.2021 17:22:48
Geçmiş olsun sevgili meslektaşım. Ben mesleğinde 15 yılında olan bie hekimim.
Ben bu tip taleplerden bıktığım için lanet olsun döneri deyip sadece ve sadece randevulu hasta bakmaya başladım. 4 yıldır böyle çalışıyorum.
Günde 36-40 hasta bakıyorum. Dönerim düşük oluyor ama kimseyle davam kavgam ağız dalaşım da olmuyor.
Artık herkes kabullendi. Bu doktor sadece randevulu bakıyor!!!
Cahil memlekette kalan alimler olarak mecburuz böyle yapmaya.
Bizimde yaşama hakkımız var
People
13
2) Göz dr (Dr)
03.12.2021 16:53:35
Geçmiş olsun meslektaşım. İstifa et.
Ben öyle yaptım.
Özelde veya muayenehanede böyle bir olayla karşılaşma ihtimalin yok.
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