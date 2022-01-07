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Randevu vermediğini iddia etti: Mermer parçasıyla doktorun kafasına defalarca vurdu
Gaziantep’te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan doktor, ölümden döndü. Mermer parçasıyla kafasına defalarca vurulan doktor, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi.
Randevu vermediğini iddia etti: Mermer parçasıyla doktorun kafasına defalarca vurdu
07 Ocak 2022 15:23 - İHA Muhammet Abdulkadir Esen - Bekir Şentürk
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Sağlıkçılara yönelik saldırılar son bulmazken bir saldırı haberi de Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geldi. İslahiye Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Sadık Oluk, bir hasta yakınının mermerli saldırısına uğradı. Hastanede korku dolu anlar yaşayan Doktor Oluk’un kafasına defalarca mermer parçasıyla vuruldu. Öldüresiye darbelerin hedefi olan talihsiz doktorun kafasına 8 dikiş atıldı. Hasta yakınının dehşet saçtığı o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Doktor Sadık Oluk, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi.

Doktorun kafasına mermerle defalarca vurdu

Dün sabah saatlerinde hastaneye gelen Nalan Y. ile randevu verme nedeniyle tartışan Oluk, hastayı kendisinin muayene edemeyeceğini söyleyerek diğer doktorlara yönlendirdi. Hastanın hakarette bulunması üzerine doktor, beyaz kod vererek güvenlikleri çağırdı. Hasta Nalan Y., tehditler savurarak hastaneden çıkarıldı. Birkaç saat sonra hastaneye gelen Nalan Y.’nin ağabeyi Erkan Y., kız kardeşine hakaret edildiğini iddia ederek eline aldığı mermer parçasıyla doktora saldırdı. Talihsiz doktor, başına aldığı darbelerden dolayı kanlar içinde yere yığılırken araya sağlıkçılar ile diğer hasta yakınları girdi.

“Hastanın ağabeyi, ‘Kardeşime hakaret etmişsin’ diyerek saldırdı"

Dün sabah saatlerinde polikliniğe girdiği esnada bir kadının yanına gelip randevu istediğini aktaran Oluk, randevusuz hastaya bakılmadığını söyledi. İlçe şartlarında günde yaklaşık 80 hastayı muayene ettiğini ifade eden Oluk, “O gün sağlık kuruluna da bakacağım için hastayı diğer iki doktora yönlendirdim. O doktorların boş olduğunu söyledim. Bunun üzerine hasta bana hakaretler savurmaya başladı. Ben de o kişi hakkında beyaz kod verdim. Polisler gelip o kadını karakola götürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kişinin abisi olduğunu daha sonradan öğrendiğim biri geldi. Bana ‘Benim kız kardeşime hakaret etmişsin’ dedi. Ben de hiçbir şekilde hakaret etmediğimi, sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. O esnada bana saldırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Başıma defalarca öldüresiye vurdu"

Hastanın ağabeyinin durduk yere masanın üzerindeki mermer parçasını alarak kendisine saldırdığını sözlerine ekleyen Oluk, “Mermer parçasını alıp başıma defalarca öldüresiye vurdu. Kafama 8 dikiş atıldı. İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur. Şu an için ben kişiden ve kız kardeşinden şikayetçi oldum. Kaymakamlıktan koruma talep ettim. Çünkü beni tehdit ettiler. Bana ilçenin önde gelen ailelerinden olduğunu söyledi. Yetkililerden destek bekliyorum. Adalete güveniyorum” diye konuştu.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, doktoru yaralayan Erkan Y.’yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Anahtar Kelimeler:

gaziantep mermer parcasi doktor saldiri randevu

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People
4
1) hüsnü mübarek (uzman)
07.01.2022 16:25:19
Kıymetli meslektaşıma geçmiş olsun diyorum.
Sağlık personelleri fiziksel şiddete maruz kaldıklarında yoğun bakıma alıp hayati tehlikesinin devam ettiğine yönelik kamuoyuna bilgi verilmelidir. Şahıslar tutuklu kalmaktadır o zaman. bilginize.
People
8
2) asi (asi@yahoo.com)
07.01.2022 16:12:09
Veteriner dr arkadaşlara sormak lazım. Muayene ettikleri hayvanlardan hiç saldırıya uğradıkları oluyor mu ? Hayvanların bile onları tedavi eden veterinerlere karşı inanılmaz minnet duygularını gösterdiklerine şahit oldum sizde olmuşsunuzdur. İnsan değişik bir tür.
People
6
3) DR Betül (Uz DR )
07.01.2022 16:08:15
Taş olsun o ellerin insan müsveddesi, böyle nasıl kanıksıyoruz bu olayları nerede tepki nerede TTB
People
9
4) dr (dr)
07.01.2022 16:00:25
Sayın meslektaşıma acil şifalar dilerim, kafaya alınan darbe ölümcül olabilir. Umarım saldırgan serbest bırakılmaz.
“İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” demiş meslektaşımız, bu durumda bile iyi niyet ve insanlığını muhafaza ediyor.
Ama gidişat bu olayın son olmayacağını ve devamının da geleceğini gösteriyor.
Sağlıkta şiddet şimdiye kadar alınan tedbirlerle önlenemediğine, hatta artış gösterdiğine göre farklı birşeyler yapmak gerekiyor artık, ne yapılacaksa !..
People
15
5) Dr (Dr)
07.01.2022 15:55:48
savcılar-hakimler meslektaşlarına olan saldırıyı hakareti nasıl affetmiyorlarsa. doktora saldırıyı da aynı şekilde görmezlerse, bu çözülmez. Savcı hakim karşısında süklüm püklüm oluyorlar bu efendi adam mı yapmış, istemeden yapmıştır bakın nasıl masum duruyor diyerek bırakıyorlar, tutuklu yargılansınlar, ceza alsınlar bu işlere cesaret edemezler. savcılar, hakimler lütfen size yapılmış gibi değerlendirin, kamu hizmeti yapıyoruz, bize yapılanı da affetmeyin..
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