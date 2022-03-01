Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Randevusuz muayene olmak isteyen baba-oğul görevi başındaki doktoru darbetti
Hastaneye randevusuz gelen baba-oğul, hastasını muayene eden kalp doktoruyla tartıştı. Randevusuz muayene istekleri reddedilince hastasının önünde doktoru baba tuttu, oğlu yumrukladı.
Randevusuz muayene olmak isteyen baba-oğul görevi başındaki doktoru darbetti
01 Mart 2022 09:24 - Sözcü Erdoğan SÜZER
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Son dönemde yoğun istifaları ve açlık sınırındaki maaşlarıyla gündeme gelen hekimlere yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara Hastanesinde yaşanan hekime şiddet olayının ardından bugün de Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevi başındaki hekime şiddet uygulandı. Hastasının önünde baba-oğulun yumruklu şiddetine maruz kalan kardiyoloji hekimi Doç. Dr. Arslan Öcal, gözüne aldığı yumruk darbeleri yüzünden görevini yapamaz hale geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Doçent Öcal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada muayene odasına iki kişi girdi. Randevuları olmadığı halde sonuç göstermek istediklerini belirten baba-oğul, Doç. Öcal'ın, yasal sistem gereği randevusuz hasta bakmasının mümkün olmadığını söyledi. Ancak ısrar üzerine önce sözlü tartışma başladı, ardından da baba-oğulun muayenedeki hastanın gözleri önünde hekimi darp ettiği bildirildi.

"Hakaret etmedim"

Doç. Arslan Öcal, saldırının ardından 'beyaz kod' vererek fiziksel saldırıyı hastanenin güvenlik personeline iletti. Polisin de devreye girmesiyle iki saldırgan ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle rapor alan Doç. Öcal, polis tutanağına yansıyan ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Bugün saat 14.40'ta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji polikliniğinde hasta muayene ederken, tanımadığım iki kişinin içeriye girerek başka bir hastanede tedavi olduklarını, oradaki doktorun izinli olması nedeniyle sonuç göstermek için Gülhane'ye geldiklerini söyledi.

Ben de kendilerine randevu almaları halinde sonuçlarına bakabileceğimi belirttim. Randevu alamadıklarını söylediler. Ben de muayene etmekte olduğum hastayı gösterip, 'siz nasıl randevu aldınız' diye sordum. O da Alo 182 üzerinden randevu aldığını söyleyince, demek ki randevu alınabiliyormuş, şimdi çıkar mısınız? Hastamı muayene ediyorum, randevu alıp gelin, diyerek kapıyı kapatmak istedim.

Bana temasta bulundu. Ben de kendilerini engellemek için ellerimle, çekilin, diyerek hafifçe iteledim. 18-20 yaşlarındaki şahıs yumruk atıyor, diğeri de beni tutuyordu. Ben kendilerine hakaret etmedim, fiziki temasta bulunmadım. Muayene ettiğim hasta da buna şahittir."

Anahtar Kelimeler:

gulhane egitim arastirma hastanesi doc dr arslan ocal kardiyooji hekimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Hekim (Pratisyen)
01.03.2022 10:10:41
Bu şiddete artık bir DUR DEYİN!!!
İnsanlar bütün öfkesini gelip doktorlara kusmaya başladılar.
People
2
2) sağlıkta (şiddet)
01.03.2022 09:53:37
Ne bu yahu ? Kabus gibi... Nasıl bitecek, kim durduracak ?
People
1
3) RADYOLOG (uzman doktor)
01.03.2022 09:31:15
haberi arkalara sıkıştırın.. alıştık şiddet haberlerine zaten..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.