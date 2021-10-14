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Rapel dozunu Biontech olanların antikor düzeyi 20, Sinovac olanların ise 5 kat artıyor
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, yaptıkları çalışmayla 6’ncı ayın sonunda 3’üncü doz aşıyı Biontech olan kişilerin antikor düzeyinin 20, Sinovac olanların ise 5 kat arttığını söyledi.
Rapel dozunu Biontech olanların antikor düzeyi 20, Sinovac olanların ise 5 kat artıyor
14 Ekim 2021 14:06 - DHA Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
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ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmayla iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin 6’ncı ayın sonunda antikor düzeylerinde düşüşler olduğunu tespit etti.

Çalışmada özellikle tekrarlama dozların önemi üzerinde durduklarını söyleyen ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık çalışanının katıldığını söyledi. Antikor düzeylerinin rapel denilen tekrarlama dozlarla büyük oranda arttığını vurgulayan Prof. Dr. Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz Sinovac aşısı olanların yüzde 17’sinde koruyucu antikor saptanmadığını belirtti.

"Rapel dozu hayati önem taşıyor"

İki doz aşının ardından aşı tipi fark etmeksizin üçüncü doz aşıyı olanların tamamında koruyucu antikorun pozitif sonuç verdiğini söyleyen Tanır, "Üçüncü dozu Biontech olan kişilerde 6’ncı ayın sonunda oluşan antikorun üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grupta ise 5 kat arttığı saptandı. Sadece iki doz Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gördük. Bu da gösteriyor ki tekrarlama dozu hayati önem taşıyor. Gerek iki doz Biontech gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum genelinde yüzde 70’in üzerine çıkarabilirsek salgına karşı çok güçlü hale geliriz” dedi.

Prof. Dr. Tanır, çalışma kapsamında iki ya da üç doz aşı olanlardan sadece yüzde 3,4’ünün koronavirüse yakalandığını fakat bunlarının hiçbirinin hastane yatmak zorunda kalmadığını sözlerine ekledi.

Araştırma: Üçüncü doz BionTech, Sinovac'tan belirgin ölçüde daha koruyucu

 

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