SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
’Rapor al’ diyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap
Doktorun öğretmene yazdığı cevap, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.
’Rapor al’ diyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap
02 Şubat 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar…" denildi.

Anahtar Kelimeler:

rapor doktor ogretmen

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Esatb (Dr)
02.02.2018 15:40:34
Öğrenciye önerilen yöntem yanlış, anlıyorum ama değerli öğretmenlerimizi rencide etmenin de bir gereği olduğunu düşünmüyorum. Daha uygun bir dil ile öğretmenimize böyle bir şeyin olamayacağını anlatılabilirdi.
People
20
2) Osman D (Doktor)
02.02.2018 11:49:53
Halk arasında, daha önceki ihmallerin doktor üzerinden hazırlatılan sahte evraklarla çözülmesi alışkanlığı çok kötü. Daha geçtiğimiz gün bir uzak akrabam damadının iş yerinde yaşadığı bir sorun için üç ay kurul raporu talep etti. Bunu öyle bir rahatlıkla da istiyor ki, sanırsın bakkaldan yarım kilo beyaz peynir talep ediyor. Tabii, bunda biz doktorların da kabahati var. Ancak bunun artık bir yerde son bulması, doktora bu tür şeyleri teklif etmenin bile ayıp olduğu algısının yerleşmesi gerekiyor. Bu nedenle doktor hanımı tebrik ediyorum. Geçmiş yıllara göre azalan bu davranışların tamamen silinmesi için görev yine bir hekimlere düşüyor. Lütfen bu konuda herkes kararlı davransın.
People
7
3) Ali Evren (Doktor)
02.02.2018 09:39:18
Hay ellerine, gönlüne sağlık sevgili meslektaşım...32 yıllık hekimim. Bir ömür bu çelişkilerle mücadele ettim. Hâlâ da çalışırken aynı durumları yaşıyorum. Hepimiz yaşıyoruz.
İşin ilginç ve zor tarafı karşı tarafın kendisinde bu taleplerini HAK olarak görmeleri!!!
Oooooffff zor bu meslek.
Hele şimdilerde daha zor!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
edirne saglik bakani ahmet demircan tuba cikmazfelc inme doc. dr. emrah aytac norolojikanser kanser haritasi dunya saglik orgutusehir hastaneleri adana sehir hastanesidr. burak gezer trigonosefali anterior plagiosefalitıp fakültesi agri ibrahim cecen universitesi yeni tıp fakültesikanser kronik hastaliklar turk radyasyon onkolojisi dernegi prof. dr. esra kaytan saglam dunya kanser gunudunya kanser gunu turk tibbi onkoloji dernegi prof. dr. mahmut gumus lilly ilacturk tabipleri birligi tabip odası
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.01-07.02SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamamiDiğer
07.01-06.02Kadın doğum cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/02-09/02Radyoloji Kış OkuluRADYOLOJİANTA
15/02-17/022. Endoskopik Kulak Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...MERS
14/02-18/024.Sağlık Yönetimi KongresiSAĞLIK...ANTA
14/02-18/02: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış OkuluGÖĞÜS...ANTA
23/02-24/023. İstanbul Hipofiz SempozyumuKULAK-BUR...İSTA
23/02-25/022.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma KongresiGASTROENT...ADAN
23/02-25/028. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu KongresiDİĞERANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.