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Raporluyken mesai arkadaşlarına rapor yazan doktor, hapis istemi ile hakim karşısında
Trabzon’da raporluyken mesai arkadaşı doktor ve hemşireye birer gün rapor yazan doktor, hapis ve memurluktan men istemiyle yargılanıyor
Raporluyken mesai arkadaşlarına rapor yazan doktor, hapis istemi ile hakim karşısında
23 Kasım 2020 13:17 - Habertürk
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Trabzon’da aile hekimi olarak görev yapan M.A., kalp rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine gitti. Burada kalp damarına stent taktıran M.A., evinde istirahate çekildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, 15 gün rapor alan M.A., kendisini arayan ve belinin ağrıdığını öne süren mesai arkadaşı doktor C.P.’nin evine gitti.

Bu sırada eve doktor C.P.’ye iğne yapmak üzere aile sağlık merkezinde görevli hemşire R.A. da geldi. Doktor C.P.’nin ardından hemşire R.A. da belinin ağrıdığını ileri sürdü. Doktor M.A. iki mesai arkadaşına aile sağlığı merkezine giderek birer gün rapor yazdı.

RAPORU YAZAN DOKTORA DAVA AÇILDI

Raporun incelemeye alınmasının ardından izinde olduğu belirlenen doktor M.A. ile C.P. ve hemşire R.A. hakkında soruşturma izni istendi. Üç kişi için istenilen soruşturma izni, sadece raporu yazan doktor M.A. için verildi. Başlatılan soruşturmada ifadeler alındı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, doktor M.A. hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan hazırladığı iddianameyi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan M.A. mesai arkadaşını tedavi etmeye gittiğini ve iğne yapmak için hemşirenin de eve geldiğini belirterek, aile sağlığı merkezine giderek iki arkadaşı için rapor yazdığını söyledi. Rapor yazdığı gün aile sağlığı merkezinde hasta baktığını belirten M.A.’nın ifadesinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme duruşmayı erteledi.


 

Anahtar Kelimeler:

aile hekimi rapor sorusturma

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