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RDIF: Sputnik Light aşısı güçlendirici doz olarak uygulanabilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın yurtdışında üretilen aşılar için de güçlendirici olabileceğini, gelecekte bu aşıyı bu şekilde kullanmayı planladıklarını söyledi.
RDIF: Sputnik Light aşısı güçlendirici doz olarak uygulanabilir
02 Eylül 2021 17:33 - Sputnik News
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Doğu Ekonomik Forumu çerçevesinde açıklamada bulunan Dmitriyev, Sputnik Light, AstraZeneca’yı da, Moderna’yı da Pfizer’i de güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.

Sputnik Light’ın dünyanın resmi olarak tescilli ilk güçlendirici aşısı olduğunu belirten Dmitriyev, “RDIF’in 17 milyar ruble yatırım yaptığı Sputnik Light'ın sadece Rusların yeniden aşılanmasında ve bağımsız bir aşı olarak değil, AstraZeneca ve diğer aşılar için güçlendirici olarak kullanılması gelecekteki stratejimiz” dedi.

Dmitriyev, Arjantin’de konuyla ilgili araştırmalar yürütüldüğünü, bu araştırmalar sırasında bu tür güçlendiricilerin etkinlik gösterdiğini ifade etti.

RDIF Başkanı çok sayıda ülkeyi Sputnik V’nin dünyanın en güvenli ve etkili aşısı olduğu konusunda ikna etmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini, aşı için 22 milyar ruble yatırım yaptıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

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